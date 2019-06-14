2019-06-14T12:27:26+03:00
Общество

Экспозиция музея истории пополнилась сифоном для газированной воды

Интересный экспонат передали сотрудники 5-й бригады службы главного механика
Анна МИГАЛОВА
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Фото Александра БарыкинаФото Александра Барыкина
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В музее истории АПЗ пополнение: в него передали сифон для газированной воды. В середине 70-х годов такие стеклянные графины стояли на столах руководителей предприятия.

Интересный экспонат был передан в музей сотрудниками 5-й бригады службы главного механика. По словам наладчика КИПиА Владимира Середнева, на Арзамасском приборостроительном заводе работали женщины, которые занимались приготовлением газированной воды. Для этого была оборудована специальная установка. Сотрудницы заправляли сифоны напитком, а после разносили по кабинетам заводоуправления.

- На АПЗ я пришел в 1976 году, - рассказывает Владимир Середнев. - Работал электриком. По долгу службы приходилось бывать в кабинете П. И. Пландина. Там я видел такие сифоны. Экспонат сохранился отлично, возможно, он до сих пор в рабочем состоянии.

КСТАТИ

В СССР производство сифонов для газировки было массовым. Практически в каждой советской семье было такое приспособление. Приготовление домашних газированных напитков было и развлечением, и обязательным праздничным ритуалом. При создании коктейлей шли в ход сиропы, варенья и даже алкогольные составляющие. Советские механические заводы и промышленные комбинаты производили сифоны для газирования воды металлические, стеклянные, а также баллончики с пищевым углекислым газом. Их можно было использовать, а затем сдать в хозяйственный магазин в обмен на новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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