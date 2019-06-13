«И выпить может, и людям помогать»: Подписчики бурно отреагировали на бокал пива в руках Натальи Водяновой

Теперь весь мир знает, что супермодель Наталья Водянова любит побаловать себя холодненьким пивком в аэропорту, пока ждет свой рейс. Перед вылетом в Женеву знаменитая нижегородка опубликовала в Инстаграме пост, который всколыхнул общественность.

natasupernova Перед вылетом в Женеву супермодель решила побаловать себя прохладительным напитком.

- День так день! Выехать из Парижа рано утром, чтобы, выступив в Лондоне на конференции «Форум основателей» с моим другом Кармен Бускетс на тему «Будущее мира моды» в штаб-квартире Google, дать четыре интервью, запустить бренд детского питания и успеть на самолет в Женеву, где вечером пройдет прием фонда «Обнаженные сердца», - написала Водянова под фотографией, на которой держит бокал с пивом.

То, что благотворитель и мать пятерых детей пьет пиво, стало настоящим откровением для ее поклонников. Одни принялись ругать звезду за такой образ жизни, пояснив, что уж от кого, а от примерной Натальи Водяновой такого не ожидали.

- Разочаровала пивасом совсем. Отстой не к лицу, - прокомментировал пользователь zoiailf.

- Это все никак не коррелирует с пивом, - считает kuznetshik.an.

- Черный манник и пивасик… Не такие у меня были ассоциации с вами, - расстроилась inna__bu.

Другие же остались при своем мнении и не то что не обругали модель, а даже похвалили.

- Нормальный человек и выпить может, и людям помогать, - заявил new1account8.

- Наша Наташа любит пиво! - обрадовался parazit.dima.

- В руках этой восхитительной леди даже демократичный напиток смотрится как янтарный волшебный эликсир красоты, - завернула ogribovskaya.