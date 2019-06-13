2019-06-13T13:20:27+03:00
Звезды

«Зажгла от души!»: Ирина Дубцова впечатлила нижегородцев выступлением на праздновании Дня России

Публика в восторге от голоса певицы и требует полноценный концерт [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Ирина Дубцова вместе с Домиником Джокером и Полиной Гагариной выступила на Дне России в Нижнем Новгороде.Ирина Дубцова вместе с Домиником Джокером и Полиной Гагариной выступила на Дне России в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ
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Вечерняя программа на площади Минина в честь Дня России 2019 напоминала выпускной «Фабрики звезд». На сцену один за другим выходили известные фабриканты: Доминик Джокер, Ирина Дубцова и Полина Гагарина. И, судя по активности в Инстаграме, больше всего нижегородцев впечатлила исполнительница хитов «Люби меня долго» и «Кому, зачем?» Дубцова.

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Не знаю, сколько вас было тысяч, но вы были прекрасны!
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- Ваш голос - это что-то мощное и невероятное, - написал под последним постом певицы пользователь senyasha.

- Ирочка, у меня вчера сбылась мечта. Я увидела вас вживую. Поздравляю вас с 15-летием карьеры. Спасибо за ваши песни, искреннее исполнение и огромное сердце, - заявила iuliiabezyzvestnykh.

razina_valyarazina_valya
Хороши девочки #иринадубцова #полинагагарина
28 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Зажгла от души. Буду долго вспоминать этот день. Столько часов стоять и ждать того стоили, - уверена nastya__lazareva.

nastya__lazarevanastya__lazareva
Спасибо огромное за выступление. Зажгла от души
11 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сама певица в долгу не осталась и утром 13 июня опубликовала в своем микроблоге благодарственный пост.

- Нижний Новгород, не знаю, сколько вас было тысяч, но вы были прекрасны! Спасибо! С ПРАЗДНИКОМ! - написала Ирина Дубцова.

_sandress___sandress__
Какой душевный концерт!
22 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
v_lukovnikovav_lukovnikova
Драйв и мощь от Ирины Дубцовой и Полины Гагариной.
133 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

День России в Нижнем Новгороде в этом году выдался поистине звездным. Так, днем известная телеведущая Тина Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего Новгорода. Она одобрила выбранный цвет и отметила, что мятный сейчас в моде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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