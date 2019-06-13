«Зажгла от души!»: Ирина Дубцова впечатлила нижегородцев выступлением на праздновании Дня России

Вечерняя программа на площади Минина в честь Дня России 2019 напоминала выпускной «Фабрики звезд». На сцену один за другим выходили известные фабриканты: Доминик Джокер, Ирина Дубцова и Полина Гагарина. И, судя по активности в Инстаграме, больше всего нижегородцев впечатлила исполнительница хитов «Люби меня долго» и «Кому, зачем?» Дубцова.

dubtsova_official Не знаю, сколько вас было тысяч, но вы были прекрасны!

- Ваш голос - это что-то мощное и невероятное, - написал под последним постом певицы пользователь senyasha.

- Ирочка, у меня вчера сбылась мечта. Я увидела вас вживую. Поздравляю вас с 15-летием карьеры. Спасибо за ваши песни, искреннее исполнение и огромное сердце, - заявила iuliiabezyzvestnykh.

razina_valya Хороши девочки #иринадубцова #полинагагарина

- Зажгла от души. Буду долго вспоминать этот день. Столько часов стоять и ждать того стоили, - уверена nastya__lazareva.

nastya__lazareva Спасибо огромное за выступление. Зажгла от души

Сама певица в долгу не осталась и утром 13 июня опубликовала в своем микроблоге благодарственный пост.

- Нижний Новгород, не знаю, сколько вас было тысяч, но вы были прекрасны! Спасибо! С ПРАЗДНИКОМ! - написала Ирина Дубцова.

_sandress__ Какой душевный концерт!

v_lukovnikova Драйв и мощь от Ирины Дубцовой и Полины Гагариной.

День России в Нижнем Новгороде в этом году выдался поистине звездным. Так, днем известная телеведущая Тина Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего Новгорода. Она одобрила выбранный цвет и отметила, что мятный сейчас в моде.