«Это стало для нас серьезным испытанием»: Сотрудники дзержинского кафе извинились перед пострадавшими после массового отравления на свадьбе

Громкий скандал произошел в Дзержинске в прошлые выходные: 26 человек отравились едой во время празднования свадьбы в загородном клубе «Ранчо 636». На больничной койке тогда оказались 17 человек, двое из которых попали в реанимацию.

После случившегося сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в кафе и нашли многочисленные нарушения. Так, набор производственных помещений не соответствует количеству обслуживаемых гостей, отсутствует холодный цех для приготовления салатов, а сотрудники не соблюдали правила гигиены и технологию мытья посуды. Возбудителем, который вызвал массовое отравление, стал золотистый стафилококк. Он был выделен от шести сотрудников пищеблока и обнаружен в кулинарном шеф-салате, который употреблялся всеми пострадавшими. А следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» УК РФ.

Спустя несколько дней в Facebook под постом главного редактора «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» Андрея Вовка, который тоже был госпитализирован в больницу с этой свадьбы, сотрудники «Рано 636» принесли публичные извинения пострадавшим.

- Сотрудники загородного комплекса и предприниматели, организующие свой бизнес на его территории, глубоко сожалеют о случившемся на прошлой неделе инциденте. Такое случилось впервые за десять лет работы комплекса, - гласит сообщение.

Представители заведения подчеркнули, что меры по устранению нарушений, который выявил Роспотребнадзор, уже предприняты.

- Проведена полная дезинфекция кухни и оборудования, списаны продукты питания, проверена работа холодильников, временно отстранены от работы сотрудники кухни, работавшие в тот день. Уже с 11 июня работа «Ранчо636» по оказанию услуг питания была возобновлена непосредственно собственником комплекса без привлечения арендаторов. Все требования и рекомендации Роспотребнадзора выполняются и будут досконально выполняться впредь. Случившееся стало для нас серьезным испытанием, и мы будем максимально возможное внимание уделять безопасности наших гостей и соблюдению действующих стандартов при оказании услуг, - пообещали сотрудники.

В конце своего обращения они принесли отдельные извинения жениху и невесте:

- Нам искренне очень жаль, что такой важный для всех присутствующих праздник был омрачен случившимся. Желаем всем здоровья!

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