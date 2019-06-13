Появились фото и видео с места сильного пожара в Кстовской академии самбо

Фотографии и видео с места сильного пожара в Кстовской академии самбо появились в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/714484" frameborder="0"></iframe> Пожар в кстовской академии самбо.

«Комсомольская правда» писала, что информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях около 11.30 12 июня. Густой черный дым валил в районе купольной кровли помещения музея Спортивной школы олимпийского резерва по самбо.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

В результате ЧП спасателям МЧС пришлось эвакуировать 427 человек, из которых 230 - дети. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Чуть позже специалисты назвали причину, по которой вспыхнула кровля Академии. Установлено, что возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Добавим, что всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 37 человек личного состава и 14 единиц техники.