«У нее до сих пор парализована ручка»: Уже два года нижегородка пытается наказать врачей, искалечивших ее ребенка при родах

Когда Артем и Екатерина Пономаревы решили завести второго ребенка, все родные восприняли эту новость на ура – в семье уже подрастала полуторагодовалая дочка, и супруги были отличными родителями.

- Как хорошо – будут детки-погодки, - радовались все знакомые молодой мамочки. – Даже в декрет два раза уходить не придется!

Правда, одно «но» во всей этой идиллии все-таки было – у Екатерины были узкие тазовые кости, что само по себе малоприятное обстоятельство при родах. А тут еще выяснилось, что малыш будет довольно крупным. Но будущая мамочка не унывала – роды уже не первые, опыт есть. Однако когда начались схватки, что-то пошло не так.

- Муж привез меня в роддом перед самыми праздниками, 22 февраля, - вспоминает Екатерина. – Когда поздно вечером начались схватки, меня сразу отвезли в родильный зал. Врач посмотрел меня, проколол плодный пузырь и ушел. Фактически я осталась в зале совершенно одна. Среди ночи привезли еще одну роженицу, и ситуация полностью повторилась: он ее осмотрел и ушел. Так мы и мучились одни до пяти утра. Я понимала, что уже давно должна родить. Когда врач все-таки объявился и увидел, в каком я состоянии, то сразу забил тревогу. Понял, что проморгал меня! Сбежались врачи, начали совещаться между собой – и решили тянуть ребенка вакуумом.

Перепуганная женщина была сама не своя от тревоги – что собой представляет вакуум-экстракция плода она, как и большинство других рожениц, понятия не имела.

- По сути, этой операцией они спасли жизнь моему ребенку – иначе мне бы отдали дочку в гробу, - признает Катерина. – Но последствия оказались очень страшными: у Ариночки была сломана ключица, смещены шейные позвонки и самое главное – полностью парализована левая ручка. У нее попросту были вырваны нервы в районе предплечья. В народе это называют «акушерский паралич».

Неоднократные операции, долгая реабилитация и ежемесячные посещения больницы – так выглядели первые два года жизни маленькой Арины. К несчастью, о полном восстановлении не приходится говорить даже сейчас.

Сейчас рука малышки функционирует только на 30%.Фото: Предоставлено героем публикации

- Ручка у нее до сих пор парализована – действует только на 30%, - объясняет мама девочки. – Но мы и этому рады, теперь она хоть как-то двигается. Впереди, конечно, еще долгие реабилитации. Но мы надеемся на полное исцеление дочки.

Ну, а пока медики пытались поправить здоровье малышки, следователи старались оценить поведение врачей. Сначала в возбуждении уголовного дела было отказано совсем. Но после того как супруги обратились в суд, следствие все-таки началось.

- Сейчас это дело находится на расследовании в региональном следственном комитете, - рассказывают родители девочки. – За эти два года у нас сменились уже пять следователей. Это и понятно, судиться с медициной трудно. Чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки, мы намерены обратиться в федеральный Следственный комитет.

Со своей стороны в правоохранительных органах тоже признают, что здоровью ребенка был причинен серьезный вред.

- 29 мая поступило постановление заместителя городского прокурора о том, что 22 мая 2017 года в родильном отделении Выксунской центральной районной больницы ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Таким образом, в действиях медицинских работников усматриваются признаки состава преступления «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».