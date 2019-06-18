Это возмутительно: Знак запрещенной парковки то появляется, то исчезает

Депутат Государственной думы РФ Александр Курдюмов рассказал о вопиющем случае, который произошел в Нижнем Новгороде. Как оказалось, в некоторых местах дорожные знаки появляются совершенно неожиданно, после чего припаркованные автомобили эвакуируют.

Так, на фотографиях, которые выложил Александр Курдюмов на своей странице в социальной сети, видно, что некие лица прикручивают знак «Стоянка запрещена». После чего автомобили рядом с этим знаком увозят на эвакуаторе.

К сожалению, Александр Курдюмов не указал точное местоположение камеры, которой удалось все это заснять. Но знатоки предположили, что дело происходит на площади Свободы.

В комментариях нижегородцы рассказали, что такие случаи происходят не только в центре Нижнего Новгорода.

- На Московском вокзале так же, где таксисты стоят, - написал Илья Шутов.

Однако после выяснения обстоятельств, оказалось, что все произошедшее - неприятное стечение обстоятельств.

Раньше на этом месте был пешеходный переход, а значит парковка там и так была запрещена. После того, как пешеходный переход перенесли, собственник дороги - в данном случае муниципальная власть, который по закону устанавливает дорожные знаки, решил повесить в этом месте знак "Стоянка запрещена". Решили - сделали.

Но сделали это днем, после того, как автомобилисты припарковались в тогда еще разрешенном месте. После чего их машины оказались вне закона. Тут-то их и заметил сотрудник ГИБДД, патрулировавший улицу.

- Прямая обязанность сотрудника ГИБДД эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Что он и сделал, - объяснили "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области. - К тому же в это время у нас шла ротация сотрудников, и в верхней части города работали сотрудники, которые обычно патрулируют нижнюю часть. Возможно, если бы в это время был сотрудник, который каждый день проезжает по площади Свободы, он бы заподозрил что-то неладное и не стал вызывать эвакуатор. А так у сотрудника ГИБДД этот знак не вызвал никаких сомнений.

Автомобилистам, чьи автомобили были эвакуированы после установки знака "Стоянка запрещена" на площади Свободы, в ГИБДД по Нижегородской области предложили обжаловать постановление об административном правонарушении. А доказательством их правоты могут стать фотогафии, которые сначала были восприняты как мошенничество.

Запрещающего знака еще нетФото: СОЦСЕТИ

А вот приходят люди, которые устанавливают дорожный знакФото: СОЦСЕТИ