Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 8,2% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,6%.

Снижение составляет 0,6% на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3% - на жилье строящееся либо на рефинансирование кредитов других банков.

- На сегодняшний день базовая ставка по готовому жилью может составить 9,6%. Это для клиентов-участников зарплатных проектов, молодых семей и тех клиентов, которые могут воспользоваться сервисами электронных расчетов, - рассказал управляющий Головным отделением Сбербанка по Нижегородской области Сергей Алимов.

Еще одним важным событием стало заключение первой сделки по счетам эскроу. До конца года Сбербанк профинансирует еще 19 проектов застройщиков Нижегородской области с использованием эскроу счетов.

Счет эскроу – это специальный счет условного депонирования, на котором лежат денежные средства покупателя в период строительства его жилья. Банк блокирует эти деньги до сдачи дома, что является гарантией безопасной сделки для дольщиков.

- Мы видим большой отклик юридических лиц, которые готовы работать в этом направлении. Ожидаем, что объем и доля рынка у Сбербанка будут больше 75%, - добавил Алимов.

Фото предоставлено Сбербанком

Кроме того, в программе, связанной с рождением двух и более детей, тоже появилось ключевое изменение. Теперь Сбербанк субсидирует такие семьи не на три года, как было раньше, а на весь срок кредитования. Для молодых семей это отличная возможность изменить свои жилищные условия, а для государства – еще один путь повысить демографическую ситуацию в стране.

Помочь клиентам на каждом этапе покупки-продажи жилья и упростить саму процедуру оформления ипотеки помогает электронный сервис Сбербанка «ДомКлик». О его дополнительных преимуществах рассказал начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Нижегородского отделения Сбербанка Дмитрий Савин.

- «ДомКлик» - это сайт и мобильное приложение для решения вопросов по приобретению жилья. Он объединяет сотрудников, клиентов и партнеров банка, позволяет отслеживать каждый этап сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером онлайн. Также на сайте представлен смежный сервис – можно заказать оценку недвижимости, сервис регистрации сделок и безопасных расчетов, - пояснил он.

На сегодняшний день на портале размещены более 20 тысяч объектов по продаже недвижимости в Нижегородской области. Если клиент Сбербанка выбирает жилье именно на «ДомКлик», то он получает дополнительную скидку к базовой процентной ставке в размере 0,3%. Также на «ДомКлик» можно проводить не только ипотечные сделки. Для более простого обслуживания клиентов по некредитным сделкам банком созданы и развиваются такие продукты, как Сервис электронной регистрации сделок и Сервис безопасных расчетов. Услуги быстро набирают популярность, так как один из главных приоритетов клиента – удобство, комфортность и экономия времени.

- Мы ожидаем, что снижение ставок изменит ситуацию на рынке недвижимости в Нижегородском регионе, - добавил Сергей Алимов.