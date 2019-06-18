АвтоКлаус Центр в рамках проекта Junior Masters 2019 организовал мастер-класс при участии Романа Широкова

16 июня 2019 года Автоклаус Центр при поддержке марки Volkswagen на стадионе "Северный" организовал мастер-класс для детской футбольной команды, которая станет участником ежегодного турнира Junior Masters. Эти соревнования будут десятыми для России.

В дилерских центрах Volkswagen по всей России пройдут специализированные лекции и мастер-классы для юных футболистов, которые впоследствии выступят за свой город на российском чемпионате Junior Masters 2019. Участники в возрасте от 11 до 13 лет из 20 городов представят 20 команд. Под руководством знаменитых тренеров и успешных игроков каждый сможет усовершенствовать свои навыки и подготовиться к национальным соревнованиям.

Фото: Автоклаус Центр

Проект стартовал в Нижнем Новгороде. 16 июня 2019 года первый мастер-класс для команды ДЮСШ-НН 2008, которую представляет АвтоКлаус Центр, официальный дилер Volkswagen, прошел при участии Романа Широкова, бронзового призера Чемпионата Европы 2008 года. Мастер-класс состоялся на Стадионе "Северный", где базируется Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Нижний Новгород".

Команда победителей национального отборочного тура Junior Masters отправится на международный чемпионат World Junior Masters 2019.

Фото: Автоклаус Центр

Напомним, что Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами FIFA и Немецким футбольным союзом (DFB).

Фото: Автоклаус Центр

СПРАВКА

Роман Широков выступал за сборную России, в составе которой провёл 56 матчей и забил 13 мячей. Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России (2008). Трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА). Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита». Дважды признавался лучшим футболистом года по версии тренеров Премьер-лиги и по версии еженедельника "Футбол".

По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского. С июня 2018 года – заместитель Генерального директора по спортивным вопросам ФК «Динамо» Москва.

Официальный дилер Volkswagen «АвтоКлаус Центр»

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