2019-06-18T11:37:04+03:00
Общество

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" родились страусята эму

На малышей уже можно посмотреть посетителям зоопарка [видео]
Юлия ДАНЧЕНКО
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В нижегородском зоопарке "Лимпопо" родились страусята Эму. Фото: скрин с видеоВ нижегородском зоопарке "Лимпопо" родились страусята Эму. Фото: скрин с видео
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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение. В семье страусов эму родились два малыша. Забавные полосатые страусята во всю обследуют свой вольер, а их папа зорко охраняет покой птенцов и следит за безопасностью малышей.

- Самка не принимает участия в высиживании потомства, вся забота лежит на плечах отца, - рассказали в зоопарке.

Однако очень быстро страусята вырастут. Каждые сутки они становятся больше на один сантиметр. Именно поэтому в зоопарке идет активная работа по подготовке отдельного вольера для новых жителей. Как говорят в зоопарке, страусам нужно обширное пространство.

Полосатым птенцам подготавливают новый просторный вольер, в который они скоро переедут. Растут эти птицы довольно быстро (до одного сантиметра в сутки), поэтому Эму необходимо обширное пространство.

Страус эму — вторая по размеру птица в мире. Они вырастают до 180 сантиметров. При этом весят 50 — 55 килограммов.

Страусята Эму в зоопарке "Лимпопо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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