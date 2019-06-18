В нижегородском зоопарке "Лимпопо" родились страусята эму

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение. В семье страусов эму родились два малыша. Забавные полосатые страусята во всю обследуют свой вольер, а их папа зорко охраняет покой птенцов и следит за безопасностью малышей.

- Самка не принимает участия в высиживании потомства, вся забота лежит на плечах отца, - рассказали в зоопарке.

Однако очень быстро страусята вырастут. Каждые сутки они становятся больше на один сантиметр. Именно поэтому в зоопарке идет активная работа по подготовке отдельного вольера для новых жителей. Как говорят в зоопарке, страусам нужно обширное пространство.

Полосатым птенцам подготавливают новый просторный вольер, в который они скоро переедут. Растут эти птицы довольно быстро (до одного сантиметра в сутки), поэтому Эму необходимо обширное пространство.

Страус эму — вторая по размеру птица в мире. Они вырастают до 180 сантиметров. При этом весят 50 — 55 килограммов.