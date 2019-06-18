2019-06-18T11:26:44+03:00
Общество

«Могут наказать за жадность»: Псевдопарковщики пытаются заработать на бесплатных стоянках у Московского вокзала

Сначала они помогают припарковаться, а потом просят за это деньги [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Дмитрий МитрохинФото: Дмитрий Митрохин
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Рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде появились псевдопарковщики, которые пытаются нажиться на водителях, оставляющих машины на бесплатных стоянках. С одним из таких «бизнесменов» на днях столкнулся нижегородец Дмитрий Митрохин.

- Какие-то мужчины неопределенного возраста и статуса, замечая что машина поворачивает на бесплатную парковку, начинают активно «помогать». Типа, показывают свободные места и управляют процессом. Потом подходят и, вероятно, ждут оплаты за свою «работу», - рассказал Дмитрий на своей странице в Facebook.

Фото: Дмитрий Митрохин

Фото: Дмитрий Митрохин

После того, как нижегородец вежливо отказался платить подозрительным помощникам, один из них ответил «Мы тут всегда помогаем». Мужчине стало не по себе.

- Меня не отпускало чувство, что ребята запросто могут меня «наказать за жадность», например, поцарапать машину. Ничего такого не случилось, но у меня возник вопрос. А кто-то реально платит за это? – обратился к подписчикам Дмитрий.

Местные жители разделились на два лагеря: одни вообще никогда не замечали такого на парковках Нижнего Новгорода, а другие утверждают, что подобное происходит уже много лет.

Фото: Дмитрий Митрохин

Фото: Дмитрий Митрохин

- Не вижу разницы между этими "парковщиками" и навязчивыми промоутерами "зеркального лабиринта" на Покровке, таджикскими цыганами на площади Лядова, "инвалидами" на пл. Горького - суть одна. Поведение этих людей представляет собой агрессивное действие в отношении других граждан, - написала Nadya Astashova.

- Сему явлению не один год . Раньше реально помогали , сообщая о наличии свободных мест. Если были полезны , давал 10 рублей, - поделился опытом Игорь Астафьев.

- Они там больше 10 лет, наркоманы в основном. И платят, да! Видимо, чтобы не поцарапали машину (хотя они не царапают) и чтобы отстали-отвязались, - рассказала Наталья Бебихова.

Компетентно

Дмитрий Смирнов, юрист:

- Я сталкивался с такими ребятами. Они, как правило, просят милостыню. Что-то вроде «Помогите, ради Христа». Но не в обязательном порядке: можно помочь, можно не помогать, дело каждого. Вот если они уже начинают угрожать, то да, это вымогательство – за это и оштрафовать можно, и получить срок. Но если они уже портят имущество, то уже хулиганство и нужно подавать гражданский иск на взыскание убытков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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