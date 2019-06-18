Пакгаузы на Стрелке превратятся в концертный зал под открытым небом

Уже через несколько дней ажурные металлические конструкции, расположенные на Стрелке в Нижнем Новгороде, станут центром притяжения культурной жизни. С 28 по 30 июня там пройдут международный фестиваль искусств и вручение федеральной премии «Инновация-2019».

Так, территория комплекса пакгаузов превратится в настоящий концертный зал под открытым небом. Он вместит в себя 1200 сидячих мест, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото предоставлено организаторами мероприятий

В течение выходных будут организованы два гала-концерта с участием оперных звезд. Перед нижегородцами выступят: лауреат международного конкурса имени Рахманинова, дирижер Артем Абашев; лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова, победитель конкурса имени Марии Каллас - баритон Димитриос Тилякос (Греция); солистка оперного театра «Колон» - меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина); а также солист Большого театра тенор Борис Рудак (Беларусь). Они исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

Фото предоставлено организаторами мероприятий

По словам организаторов, цель мероприятия - показать неповторимое соединение классического и современного искусства в постиндустриальном городе.

- Нижний Новгород в этом плане уникален — в городе есть замечательное советское и дореволюционное индустриальное архитектурное наследие, которое может стать импульсом для современного искусства, - подчеркнул куратор фестиваля Алексей Трифонов.

Возрастное ограничение 6+.

Напомним, в этом году пакгаузы уже были задействованы в популярном фестивале аудиовизуального искусства Intervals. Там была создана сложная световая динамическая инсталляция.

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