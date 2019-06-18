Правоохранители искали бомбу в роддоме №1 Нижнего Новгорода после анонимного звонка

В минувшее воскресенье, 16 июня 2019 года, в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок от мужчины, который сообщил о бомбе, которая якобы заложена в роддоме на Варварской улице. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.

После обследования здания и прилегающей к нему территории выяснилось, что никаких подозрительных предметов там нет.

- В этот же день сотрудниками полиции во взаимодействии с региональным УФСБ установлено, что ложное сообщение сделал ранее судимый житель города Богородска 1986 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование.

Напомним, что санкции данной статьи предусматривают штраф до миллиона рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на трехлетний срок или восемь лет тюрьмы.

Если ложное сообщение повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрены более строгие меры наказания - штраф до двух миллионов рублей либо лишение свободы до 10 лет.