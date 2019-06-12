2019-06-12T15:42:03+03:00
Спорт

Станислав Черчесов объяснил, почему в сборной России нет игроков ФК «Нижний Новгород»

Об этом тренер заявил на пресс-конференции после матча Россия – Кипр
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Станислав Черчесов объяснил, почему в сборной России нет игроков ФК «Нижний Новгород»Станислав Черчесов объяснил, почему в сборной России нет игроков ФК «Нижний Новгород»Фото: Андрей ВОВК
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Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что игроки футбольного клуба «Нижний Новгород» пока ничем не могут помочь национальной сборной. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Нижнем Новгороде после матча Россия – Кипр во вторник, 11 июня 2019 года.

- На данный момент в команде нет игрока, который смог бы нам помочь. Стадион поможет, а игроки нет – без обид, - отметил Станислав Черчесов, добавив, что это не означает, что в Нижнем Новгороде вообще нет хороших футболистов. Проблема в том, что пока команда не в Премьер-лиге, у тренера нет времени и возможности пристально присматриваться к отдельным игрокам футбольного клуба.

Напомним, матч Россия – Кипр завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Единственный гол в ворота киприотов удалось забить Алексею Ионову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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