Станислав Черчесов объяснил, почему в сборной России нет игроков ФК «Нижний Новгород»
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что игроки футбольного клуба «Нижний Новгород» пока ничем не могут помочь национальной сборной. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Нижнем Новгороде после матча Россия – Кипр во вторник, 11 июня 2019 года.
- На данный момент в команде нет игрока, который смог бы нам помочь. Стадион поможет, а игроки нет – без обид, - отметил Станислав Черчесов, добавив, что это не означает, что в Нижнем Новгороде вообще нет хороших футболистов. Проблема в том, что пока команда не в Премьер-лиге, у тренера нет времени и возможности пристально присматриваться к отдельным игрокам футбольного клуба.
Напомним, матч Россия – Кипр завершился со счетом 1:0 в пользу сборной России. Единственный гол в ворота киприотов удалось забить Алексею Ионову.
ИСТОЧНИК KP.RU