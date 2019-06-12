Более 400 человек эвакуированы из Кстовской академии самбо из-за пожара

Более 400 человек пришлось эвакуировать из академии самбо в городе Кстово Нижегородской области из-за сильного пожара. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, утром в среду, 12 июня 2019 года, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании купольной кровли помещения музея Спортивной школы олимпийского резерва по самбо в городе Кстово. В результате ЧП из здания пришлось эвакуировать в общей сложности 427 человек, в том числе 230 детей. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших также нет.

- Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Данное происшествие на функционирование не повлияло, академия функционирует в штатном режиме, - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что для ликвидации пожара привлекались 40 спасателей и 14 единиц техники.