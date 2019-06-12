2019-06-12T13:13:21+03:00
Происшествия

Более 400 человек эвакуированы из Кстовской академии самбо из-за пожара

Возгорание произошло утром 12 июня 2019 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Более 400 человек эвакуированы из Кстовской академии самбо из-за пожара. Фото: Дмитрий САЗАНОВБолее 400 человек эвакуированы из Кстовской академии самбо из-за пожара. Фото: Дмитрий САЗАНОВ
Изменить размер текста:

Более 400 человек пришлось эвакуировать из академии самбо в городе Кстово Нижегородской области из-за сильного пожара. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, утром в среду, 12 июня 2019 года, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании купольной кровли помещения музея Спортивной школы олимпийского резерва по самбо в городе Кстово. В результате ЧП из здания пришлось эвакуировать в общей сложности 427 человек, в том числе 230 детей. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших также нет.

- Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Данное происшествие на функционирование не повлияло, академия функционирует в штатном режиме, - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что для ликвидации пожара привлекались 40 спасателей и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Салют на День России 2019 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотреть
Военный пенсионер зарезал оскорбившего его друга в Выксе
15-летний подросток утонул в пруду в Выксе
18-летний нижегородец угнал легковушку в Верхних Печерах
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем России
Двенадцать пострадавших при взрыве в Дзержинске выписаны из больницы
Нижегородский экспорт в Хорватию вырос в 14 раз за три месяца
Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября
Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба
Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%
Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым