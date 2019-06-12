2019-06-12T02:01:11+03:00
Спорт

Станислав Черчесов: «Расслабона» в российской команде не было»

Тренер сборной России пожаловался на нереализованные моменты
Юлия ВАСИЛИШИНААндрей ВОВК
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Станислав Черчесов: «Расслабона» в российской команде не было»Станислав Черчесов: «Расслабона» в российской команде не было»Фото: Андрей ВОВК
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Игра со сборной Кипра в отборочном турнире Евро-2020, прошедшем 11 июня в Нижнем Новгороде, получилась нервной. Эту особенность на пресс-конференции матча отметил тренер сборной России Станислав Черчесов.

-Мы каждый раз готовимся и изучаем соперника. И каждый раз знаем, что будет непросто. И я уже вчера на пресс-конференции сказал, что сборная Кипра - достаточно организованная команда с игроками хорошего уровня и просто нам не будет. Тем более они последний матч проиграли, и были понятны их притязания на место в группе.

В то же время, по словам тренера, сборная России даже в какой-то степени помогла своим соперникам и все благодаря нереализованным моментам.

- Если бы мы их реализовали, тогда бы игра сложилась чуть полегче, - уверен Станислав Черчесов. - А так счет 1:0 – скользкий счет, и соперник чувствовал, что любой стандарт и контратака могут привести дивиденды и очки. Поэтому игра получилась нервной. С одной стороны, это хорошо, что был такой сценарий. Но нам бы хотелось, чтобы чуть полегче сложилось.

Однако, по мнению тренера, настрой в российской команде был хороший, что и отразилось на результатах.

- Были моменты, где мы где-то не до конца правильно располагались, где-то передерживали мяч, поэтому игра не складывалась. Но настрой был хороший, мы прессинговали, хотели подавить соперника. Мы это и сделали. Самое плохое, что это не превратилось в голы. Но «расслабона» в команде не было.

Отметил Станислав Черчесов и поддержку со стороны болельщиков на стадионе в Нижнем Новгороде.

- Сезон мы завершили на хорошей ноте – с двумя победами, - напомнил тренер. - Нижний Новгород нас встретил гостеприимно, и тепло - и в прямом, и переносном смысле. Стадион был заполнен. Решение играть в регионах себя оправдало, и мы благодарны нашим болельщикам.

Напомним, матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Кипра закончился со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственный победный гол нашей сборной забил Алексей Ионов на 37-ой минуте игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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