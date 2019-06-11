2019-06-11T15:45:31+03:00
Общество

«Столица Нижний» выплатила нижегородцу почти восемь миллионов рублей из-за запаха аммиака в квартире

Участники громкого скандала только спустя пять лет пришли к мировому соглашению
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Пять лет назад мужчина обнаружил в своей квартире невыносимый запах аммиакаПять лет назад мужчина обнаружил в своей квартире невыносимый запах аммиакаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Более года житель Нижнего Новгорода Алексей М. судился с ООО УК «Столица Нижний» после того, как обнаружил в своей квартире в жилом комплексе «Цветы» невыносимый запах аммиака. Пять лет он пытался доказать, что проживание там небезопасно. И доказал. В итоге застройщик предложил подписать мировое соглашение, согласно которому выплатил потерпевшему покупателю 7,8 миллиона рублей.

Пошли на мировую

Как рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Алексей, в самом начале судебного разбирательства он предлагал застройщику «разойтись миром»: чтобы ему просто выплатили моральный ущерб и средства, которые он потратил на экспертизы. Однако ему ответили отказом.

Спустя год представители ООО УК «Столица Нижний» сами предложили заключить мировое соглашение.

- За год я понес множество непредвиденных затрат, закрывал ипотеку, поэтому вместо 6,5 миллиона стал просить почти восемь. Перед последним заседанием они сами мне позвонили и предложили подписать документ, - пояснил нижегородец.

По определению суда (документ имеется в распоряжении редакции – Прим. автора), компания-застройщик и Алексей М. расторгли договор купли-продажи той самой квартиры, в котором был обнаружен аммиак. Ответчики – ООО УК «Столица Нижний» и ООО «Старт-Строй» - обязаны выплатить истцу чуть более четырех миллионов рублей, за которые мужчина приобрел квартиру, и разницу в стоимости по истечении пяти лет (702 тысячи рублей). Кроме того, ответчики оплатили Алексею ремонт, который он делал в комнатах, проценты по ипотеке, расходы на отбор проб, страхованию, моральный вред и неустойку за просрочку выполнения требований потребителя. Итого получилось семь миллионов восемьсот тысяч рублей.

Содержание аммиака в квартире год назад превышало допустимые нормы в 9,4 раза Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Содержание аммиака в квартире год назад превышало допустимые нормы в 9,4 разаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Поеду выветривать из себя аммиак»

Сторона застройщика прокомментировала ситуацию следующим образом:

- Как суд, так и обе стороны спора посчитали мировое соглашение наиболее разумным выходом из сложившейся ситуации: покупатель квартиры не хочет ей пользоваться, продавец уверен в ее качестве и высоких потребительских свойствах — по сути произведен возврат товара с компенсацией затрат на его приобретение. Поскольку мировое соглашение представляет собой договоренность сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, то для защиты субъективных прав обеих сторон соглашения мы не вправе разглашать его условий, - говорится в ответе на запрос, который «Комсомолка» отправила в ООО УК «Столица Нижний».

В начале июня Алексей получил почти восемь миллионов рублей, но из квартиры пока не выехал. По его словам, запах аммиака там до сих пор есть. В ближайшем будущем мужчина хочет купить себе новое жилье и съездить отдохнуть.

- За столько лет проживания в квартире с аммиаком я существенно подпортил себе здоровье. Хочу съездить куда-нибудь, выветрить это все, - поделился планами нижегородец.

Алексей подчеркнул, что, скорее всего, больше никогда не будет жить в домах, которые строит «Столица Нижний».

- Сам по себе прецедент о многом говорит. Даже спустя много лет можно доказать свою правоту, добиться справедливости. Но, честно, я бы ни за какие деньги больше не взялся бы за эти судебные разбирательства, слишком много сил и времени они у меня отняли, - подытожил Алексей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородец подал в суд на «Столицу Нижний» из-за запаха аммиака в квартире

Он требует с застройщика компенсацию [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Павел Пашинин: «Самый сильный ресурс – это грамотные люди»
Директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», член общественной палаты Нижегородской области рассказал Руслану Станчеву в программе «Герои Волги» о проблемах Сормовского района и способах развития
Новости 24
Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября
Нижегородка получила 10 тысяч рублей компенсации после отравления хлором в бассейне фитнес-клуба
Фонд «НОНЦ» проведёт акцию по сдаче крови на типирование в рамках фестиваля «Здесь и сейчас»
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7%
Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым
Почти 22 тысячи квадратных метров дорог отремонтировано на Автозаводе
12-летний Коля Шляпников пропал в Балахнинском районе
25 тысяч человек посетили фестиваль «Ботаника» в Нижнем Новгороде
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн