2019-06-11T15:45:31+03:00
Общество

Кстовскую автостанцию очистили от мусора после жалоб в соцсетях

Транспортный узел превратился в настоящую свалку
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кстовскую автостанцию очистили от мусора после жалоб в соцсетяхКстовскую автостанцию очистили от мусора после жалоб в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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Еще несколько дней назад на автостанцию в городе Кстово страшно было заглянуть – она вся была буквально завалена мусором. Жалобы кстовчан на содержание автостанции появились сразу в нескольких пабликах в социальных сетях.

- Наша автостанция – настоящий свинарник. Похоже, что местным властям наплевать на то, что там происходит: все завалено мусором, - сетовали горожане. – Ветром разносит мусор, из урн все вываливается.

Но, как выяснилось, властям вовсе не наплевать – на жалобы последовала моментальная реакция. Уже на следующий день от мусора остались лишь воспоминания.

- Спасибо за сигнал! Сегодня весь мусор был убран, - отчитались в министерстве транспорта Нижегородской области и в подтверждение этих слов приложили несколько фотографий.

Кстовскую автостанцию очистили от мусора после жалоб в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Кстовскую автостанцию очистили от мусора после жалоб в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Напомним, ранее после жалоб нижегородцев в соцсетях также очистили свалку на улице Генерала Ивлиева и на улице Школьной в поселке Буревестник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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