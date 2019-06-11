2019-06-11T14:42:30+03:00
Общество

Павел Пашинин: «Самый сильный ресурс – это грамотные люди»

Директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования», член общественной палаты Нижегородской области рассказал Руслану Станчеву в программе «Герои Волги» о проблемах Сормовского района и способах развития
Юлия ИСАЕВА
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Павел Пашинин: «Самый сильный ресурс – это грамотные люди»Павел Пашинин: «Самый сильный ресурс – это грамотные люди»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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- Насколько мне известно, вы участвовали в праймериз – предварительном голосовании партии «Единая Россия». Каким вы вышли из этого процесса? Открыли для себя что-то новое?

- Праймериз – это повод сверить часы с жителями, повод подискутировать на определенные темы, обсудить проблемы, которые есть, а также выработать позицию по тому или другому вопросу.

- Можете составить рейтинг основных проблем, которые есть у жителей Сормовского района? Что их беспокоит?

- Сормово – отдельный район. В свое время была даже Сормовская народная республика два месяца, оттуда начинались определенные общероссийские события. Сормовичей волнует многое, в том числе и транспортная развязка на улицах Циолковского и Светлоярской через железнодорожные пути. Есть неимоверное желание, чтобы до Сормова было достроено метро. К транспорту тоже есть вопросы, потому что не всегда можно вовремя доехать до определенных социальных объектов. Но транспорт – отдельная история. Также сормовичей волнует наличие светофоров, нерегулируемых пешеходных переходов, бытовые проблемы, связанные с недавно прошедшей мусорной реформой. Большая масса вопросов, которая интересует любого нижегородца, интересует и сормовичей.

- Развязка на Циолковского уже подходит к логическому завершению. Вы знаете, как идет процесс? В какие сроки она будет готова?

- Этот вопрос волнует минимум треть жителей Сормова, которые стоят иногда в пробке по часу и дольше. Будь это моя воля, я бы уже завтра ее сделал. Но на текущий момент идут обсуждения. Думаю, в ближайшее время мы узнаем конкретные сроки окончания проектирования и работ по этому объекту.

- Вы работаете на заводе теплообменного оборудования. В общественной палате вы инициатор проекта «Малый бизнес большого города». Вы делитесь с другими своими знаниями. Зачем вам это? Зачем вы тренируете конкурентов?

- Сам смысл конкуренции – это конкурс. Все, что связано с соревнованиями, развивает в нас определенные черты и заставляет совершенствоваться. Я считаю, что, чем больше грамотных предпринимателей, тем лучше. Не все в нашей жизни – это бизнес.

- Вы проводите лекции и мастер-классы. Видите какие-то первые результаты?

- Во-первых, этот проект состоит из нескольких участников. Первый – общественная палата Нижегородской области, куда я тоже вхожу. Второй – общественная организация «Опора России», которая поддерживает малый и средний бизнес. И третий – Высшая школа экономики. На преподавателей и опираемся. Я хотел бы сказать, что на сегодняшний день была проведена одна лекция, следующая состоится 26 июня в 16:00. После первой лекции я обратную связь получал от тех, кто пришел послушать. Лектор, Алексей Макаров, выступал с лекцией «Цикл жизнедеятельности компании». Понятно, что за три часа сложно дать навыки. Это ориентировано на то, чтобы у людей появилась мысль, что надо развиваться. Есть несколько векторов: уйти в экономию, оставить все, как есть, или вложиться в маркетинг и персонал.

- Вы бы что посоветовали? Вложиться в людей?

- Понимаете, самый сильный ресурс – это люди, грамотные люди. Потому что специалистов достойного уровня не так много.

- Чем занимается ваш завод? Что полезного вы делаете для людей?

- Мы занимаемся производством оборудования, которое используете на котельных, ТЭЦ, тепловых пунктах. Сделать это довольно-таки сложно.

- Вы говорили про транспортный коллапс. В вашей будущей общественной работе транспортная тематика стоит в приоритете? Что собираетесь делать?

- Сормовичей очень волнует транспорт. В своей общественной деятельности я уже реализовывал ряд проектов, направленных на улучшение комфорта при пассажироперевозках. Определенные знания в этой области есть. И я очень ориентирован на то, чтобы заниматься этим более плодотворно и усиленно. Также я хотел бы заняться вопросом безопасности, потому что считаю, что это неправильно, когда по дворам люди гоняют на автомобилях, объезжая пробку. Или когда нет пешеходного перехода по дороге от детских садов и школ. Эти вопросы волнуют всех.

- Вам под силу сдвинуть с точки эту проблему, и донести это до чиновников?

- Общаясь с сормовичами, я сформулировал определенные вопросы и задачи в транспортной проблематике. Сейчас я веду с этим работу, а потом пойду в конкретное место к конкретным людям, которые за это отвечают. Постараюсь сделать все, чтобы решить эти вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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