2019-06-11T11:50:09+03:00
Здоровье

Областная стоматологическая поликлиника

Медицинское учреждение участвует в трех номинациях
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Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника». Фото предоставлено областной стоматологической поликлиникойГосударственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника». Фото предоставлено областной стоматологической поликлиникой
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Медицинское учреждение участвует в трех номинациях:

«Лучшая стоматология для взрослых»

«Лучшая детская стоматология»

«Поликлиника с лучшим сервисом»

История ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» началась в 1923 г. с открытия зубоврачебной амбулатории и платной зуботехнической лаборатории. В 1930 г. на базе этих двух учреждений открылся краевой институт стоматологии и ортодонтологии. Перед институтом ставились задачи не только по организации сети зубоврачебных кабинетов, но и по подготовке кадров. В 1940 году институт переименовали в Горьковскую областную стоматологическую поликлинику.

Поликлиника работает в системе ОМС и имеет большой объем платных стоматологических услуг. Фото предоставлено областной стоматологической поликлиникой.

Поликлиника работает в системе ОМС и имеет большой объем платных стоматологических услуг. Фото предоставлено областной стоматологической поликлиникой.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» создано на основании распоряжения правительства Нижегородской области 28 июня 2011 года «О создании государственного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника», имеет в своем составе 12 филиалов, расположенных во всех районах Нижнего Новгорода, а также городе Кстово Нижегородской области.

Поликлиника работает в системе ОМС и имеет большой объем платных стоматологических услуг. В поликлинике работают высококвалифицированные специалисты. Общий численный состав работников - 1393 человека, из них врачей - 365. Современный подход администрирования деятельности обеспечивает стабильность кадрового состава, позволяет постоянно развиваться и оставаться конкурентоспособными среди частных структур и государственных учреждений.

3 Традиция - работать, совершенствуясь, поддерживается здесь и в настоящее время. Фото предоставлено областной стоматологической поликлиникой.

3 Традиция - работать, совершенствуясь, поддерживается здесь и в настоящее время. Фото предоставлено областной стоматологической поликлиникой.

Непрерывный процесс обновления оборудования, совершенствование уже имеющихся и внедрение новых технологий помогают оказывать пациентам поликлиники все виды амбулаторной стоматологической помощи на современном уровне.

На протяжении всего периода своего существования ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» является организационно-методическим центром и служит базой для подготовки зубных врачей, зубных техников и врачей-стоматологов. Специалисты клиники не только готовят кадры, но и сами постоянно находятся в процессе учебы. Традиция работать, совершенствуясь, поддерживается здесь и в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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