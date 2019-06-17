В Нижегородской области стали снижаться цены на продукты

Цена на некоторые социально значимые продукты питания начали снижаться. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и анализа товарных рынков и торговой деятельности Нижегородского УФАС России Татьяна Маслова.

Больше всего подешевела белокочанная капуста. Ее цена упала на 23,58 процентов. Хотя некоторое время назад ее стоимость резко выросла.

- Мы направляли соответствующие запросы в торговые сети о причинах роста цен на белокочанную капусту, - рассказала Татьяна Маслова. - Торговые сети ответили, что данное изменение цены вызвано было сокращением запасов.

Вместе с капустой упали цена на соль – цена снизилась на 5,27 процентов, и на куриные яйца – здесь цена упала на 5,19 процентов. Кроме того, на 5.46 процентов подешевели апельсины. По словам Татьяны Масловой, в жарких странах сейчас начался сезонный урожай этих цитрусовых. А также снизилась цена на груши. Они упали в цене на 8,55 процентов.

При этом выросли цены на сахарный песок - ценники в магазинах увеличились на 23,03 процента, и на чай черный байховый – цены увеличилась на 19,32 процента. С чем связано это подорожание специалисты УФАС сейчас выясняют.

Кроме того, на 29,41 процент подорожал картофель, на 6,71 процент выросла цена на морковь, на 17,09 процентов увеличилась стоимость репчатого лука, на 19,8 процентов выросла цена лимонов, но больше всего подорожали мандарины – на 34,24 процента.

Увеличение цена на овощи и фрукты в Нижегородском УФАС связывают с сезонностью. И как только начнется новый урожай, цены снова будут снижаться.