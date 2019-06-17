Не экономьте на здоровье! Лечитесь сейчас - оплатите потом!

Онли Клиник – медицинский центр в Нижнем Новгороде, где можно оплатить лечение и медицинские услуги в рассрочку!

Центр Современной Медицины Онли Клиник работает с 2012 года.

Много лет Онли Клиник специализируется на лечении геморроя, простатита, аденомы простаты, всех гинекологических заболеваниях, а также на обследованиях в отделениях лабораторной и ультразвуковой диагностики.

Фото: Онли Клиник

Онли Клиник – это медцентр инноваций и новейших технологий!

В 2014 году в Онли Клиник было открыто эндоскопическое отделение, где такие эндоскопические обследования, как колноскопия и ФГДС проводятся на суперсовременном аппарате последнего поколения Pentax I 7000.

В 2017 году парк оборудования Онли Клиник был дополнен уникальным аппаратом Ангиодин Прокто, который призван избавлять от геморроя за одну процедуру.

В прошлом 2018 году в Онли Клиник было открыто операционное отделение, оборудованное по последнему слову техники. Здесь всем нашим пациентам стали доступны малоинвазивные операции в области урологии, проктологии, гинекологии, интимной контурной пластики.

Фото: Онли Клиник

В 2019 году Онли Клиник - одним из первых в Нижнем Новгороде предложил нижегородцам лечение многих заболеваний с применением новейших лазерных технологий.

Благодаря использованию лазерного аппарата Megic 3 Max многие болезни, особенно в их запущенных формах, врачи Онли Клиник вылечивают за 1 процедуру лучом лазера.

Наиболее востребованы лазерные процедуры в области интимного вагинального омоложения (лечение синдрома релаксации влагалища, недержания мочи, атрофии влагалища, послеродовых травм и проч.).

Гордостью Онли Клиник является уникальный докторский состав. В Онли Клиник ведут прием врачи высшей категории, опыт работы каждого из которых не менее 20 лет. Это такие известные в Нижнем Новгороде эндоскописты – Хабазов Игорь Геннадьевич, Теплов Олег Вадимович, Мирясова Светлана Владимировна; проктологи – Мокеев Олег Алексеевич, Соловьянов Олег Вячеславович, Грачев Дмитрий Валерьевич, Лукашевич Виктория Юрьевна; гинекологи - Романова Марина Ивановна, Харжевская Наталья Германовна и др.

Сегодня Онли Клиник – единственный в Нижнем Новгороде медцентр, который готов предложить своим клиентам оплату полученного лечения и медицинских услуг в рассрочку. Партнером Онли Клиник по программе предоставления рассрочки является ООО «Почта Банк».

Для оформления рассрочки в Онли Клиник необходимо предъявить только паспорт.

Фото: Онли Клиник

Рассрочка является беспроцентной. Оформление занимает от 15 до 30 минут.

Все затраты по предоставлению рассрочки от «Почта Банк» – наш медцентр берет на себя.

Не экономьте на здоровье! Лечитесь сейчас - оплатите потом!

Здоровье важнее! Звоните – 277 66 88!