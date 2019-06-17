Цены на бензин в Нижегородской области выросли в среднем на 2,5 процента

В последнее время цены на бензин заметно подросли. И случилось все это на фоне договоренности правительства России с крупными нефтяными компаниями о сдерживании цен. В том числе и при розничной продаже.

- В рамках заключенных соглашений между правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями было установлено, что нефтяные компании будут вести политику сдерживания цен. Но эта политика заключается не в полной заморозке цен, а в том, что цена не будет превышать уровень инфляции, который есть в текущем периоде, - разъяснила начальник отдела антимонопольного контроля и анализа товарных рынков и торговой деятельности Нижегородского УФАС России Татьяна Маслова.

УФАС выяснило, что в начале года цены на бензин выросли в среднем на 1,7 процентов. Сделано это было в рамках соглашения с федеральным правительством после повышения ставки НДС. И до конца апреля 2019 года цены на топливо держались на одном уровне. А в мае цены поползли вверх. На заправках «Лукойла» стоимость бензина выросла на 0,5 процентов, на заправках «Газпромнефтепродукт» – в среднем на 1,2 процента.

- Таким образом, нефтяные компании придерживаются договоренностей с правительством РФ, - заключила Татьяна Маслова. - Если не брать повышения в 1,7 процента, получается, что компании повысили цены в среднем на 1,2 процента, что укладываемся в рамки существующей инфляции. По итогам мая 2019 года инфляция в Нижегородской области составила 2,7 процентов.

В результате, цена на АИ-92 за год в среднем выросла на 2,46 процентов и составляет сейчас 42,12 рублей, на АИ-95 – на 2,75 процентов и составляет 45,15 рублей.