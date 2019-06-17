Больше функционала – меньше цена. Чем сервисы ОФД помогут малому бизнесу сферы услуг

Прогрессивные компании уже давно взяли вектор на автоматизацию бизнес-процессов. Предприниматели стараются минимизировать временные и финансовые издержки на работу с документами. Для этого активно внедряется электронный документооборот, а отчетность в госорганы подается дистанционно, без посещения кабинетов чиновников. Еще вчера такую роскошь могли себе позволить крупные компании за большие деньги. Сегодня автоматизация пришла в малый бизнес, и в том числе в сферу услуг.

ОФД - 2019. Больше возможностей для малого бизнеса

Началось все с того, что государство решило взять под контроль операции по розничным продажам. Реформа 54-ФЗ обязала предпринимателей, работающих с физлицами, использовать онлайн-кассы с функцией передачи чеков в ФНС. Эту функцию 3 года назад возложили на операторов фискальных данных (ОФД). Сегодня ОФД уже стали опытными игроками в ИТ-сфере и предлагают бизнесменам решения, помогающие минимизировать издержки и зарабатывать больше.

Для проведения реформы без ущерба для бизнеса онлайн-кассы было решено вводить постепенно, начиная с крупных сетевых компаний и заканчивая малым предпринимательством. Позади два этапа, третий этап коснется ИП на ЕНВД и ПСН сферы торговли и общепита без наемных сотрудников. Пока малый бизнес ждал своей очереди на установку кассы, операторы развивали инструменты автоматизации бизнеса и стали лидерами в своем секторе, например, компания «Платформа ОФД».

500 рублей – это много или мало, чтобы на год забыть о ФНС?

К подключению касс готовится большая группа предпринимателей – ИП без наемных сотрудников, включая сектор услуг. Для некоторых из них отсрочку продлили – для тех, кто продает товары либо оказывает услуги собственного производства. Остальным кассы избежать не получится. Сервис от ОФД «Платформа Госотчет» позаботился о таких предпринимателях и разработал специальную возможность отчитываться в госорганы просто, быстро и без ошибок.

Он называется «Отчетность в ФНС», поскольку в другие ведомства таким ИП отчитываться не нужно. С таким тарифом процедура отправки отчетов и деклараций в ФНС сводится к паре кликов мышкой, а сами документы можно в любой момент выгрузить из компьютера. Обойдется такой тариф всего в 500 рублей в год. В эту сумму включена переписка с ФНС внутри сервиса «Платформа Госотчет», можно контролировать статус отчетов с помощью уведомлений, а программа проверит отчет на ошибки перед отправкой. Для других видов бизнеса, в зависимости от типа налогообложения, доступны другие тарифные планы.

Почему ЭДО в разы дешевле, чем оборот бумажных документов?

Сам по себе документ не представляет особой ценности. Ценность представляет его содержание и способ доставки. На сам факт пересылки документа контрагенту на подпись и отправки экземпляра обратно компании тратят время и деньги. Бывает, что на пересылку документов уходит несколько суток, а пересылка одного документа доходит до нескольких сотен рублей.

Справиться со сложностями отправки бумажных документов поможет «Платформа ЭДО». Сервис работает бесплатно, оплачиваются только отправленные документы. Для сравнения: один лишь немаркированный конверт на Почте России стоит от 8 до 12 рублей. Если взять затраты на услуги службы доставки или курьера, получится сумма, в разы превышающая стоимость электронной отправки документа. А если отправлять отчетность электронно, максимальная стоимость отправленного документа составит 6 рублей. При этом, документ будет гарантированно и мгновенно отправлен адресату, защищен от просмотра и редактирования третьими лицами и отправлен прямо с рабочего места. Достаточно единожды обзавестись квалифицированной электронной подписью. Она необходима для работы как с электронным документооборотом, так и с электронной отчетностью.

Переход на онлайн-кассы методом «кнута и пряника». Налоговый вычет или штраф?

Это важно знать тем, кто собирается соответствовать требованиям 54-ФЗ с июля. Для безболезненного перехода бизнеса на новые правила торговли, государство решило предоставлять тем, кто успеет подключить онлайн-кассу и ОФД до 1 июля 2019 года, налоговый вычет в размере до 18 тыс. рублей, что в большинстве случаев окупает затраты на ККТ и ОФД. Более того, есть кассы ценой гораздо ниже величины вычета, например смарт-терминал АТОЛ SIGMA 7, с кассовой программой и личным кабинетом в облаке.

Те, кто опоздает, компенсацию не получат. А в случае, если работа продолжится без применения современной техники с передачей фискальных данных в ФНС, будет штраф. Статья 14.5 КоАП РФ гласит, что для должностных лиц за неприменение онлайн-ККТ составит от 25 до 50% суммы незаконной продажи, но не менее 10 тыс. рублей. Организации грозит штраф от 75 до 100% от суммы сделки мимо кассы, но не менее 30 тыс. рублей. При повторном нарушении на сумму более 1 млн. рублей, возможно закрытие бизнеса на срок до 90 суток. Поэтому потенциальным пользователям касс стоит уже сейчас задуматься над установкой кассы – осталось две недели. Для того, чтобы грамотно подобрать кассу и ОФД под конкретный бизнес, надежнее всего обращаться в центры техобслуживания (ЦТО), сервисные центры по работе с кассовой техникой в городе. Там же можно получить консультации по регистрации техники в ФНС.