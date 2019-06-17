2019-06-17T11:49:30+03:00
Общество

«Хотели как в Питере, а получилось как всегда»: Арт-объект из зонтиков появился над одной из улиц Сарова

Местные жители не оценили такое дизайнерское решение [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Арт-объект из зонтиков появился над одной из улиц СароваАрт-объект из зонтиков появился над одной из улиц СароваФото: СОЦСЕТИ
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В минувшие выходные в социальных сетях активно обсуждался новый арт-объект в Сарове. На снимке, опубликованном одним из местных жителей, видны несколько белых зонтиков. Они расположились над городской улицей.

Подобный объект можно увидеть в Санкт-Петербурге. Там яркими зонтами увешена целая улица, которую и прозвали «Аллеей парящих зонтиков».

Нижегородцы сразу назвали новоиспеченный объект "плагиатом". Справа Аллея парящих зонтиков в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы сразу назвали новоиспеченный объект "плагиатом". Справа Аллея парящих зонтиков в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Жители Сарова не оценили такой ход.

- По-моему, какой то бездарный, дешевый плагиат, - написал нижегородец, опубликовавший пост. Свое имя он предпочел скрыть.

- Наверное, хотели как в Питере сделать, а получилось как всегда, - ответила в комментариях одна из местных жителей.

- Не позорились бы, - поддержал Николай Орлов.

Но нашлись и те, кто поддержал интересную идею.

- Я за «плагиат» в нашем городе! Любой! Во многих городах в преддверии нового года испытываешь такие ощущения.... все сияет, горит, мерцает... и только у нас две елки, - высказалась Ольга Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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