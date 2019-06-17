«Хотели как в Питере, а получилось как всегда»: Арт-объект из зонтиков появился над одной из улиц Сарова

В минувшие выходные в социальных сетях активно обсуждался новый арт-объект в Сарове. На снимке, опубликованном одним из местных жителей, видны несколько белых зонтиков. Они расположились над городской улицей.

Подобный объект можно увидеть в Санкт-Петербурге. Там яркими зонтами увешена целая улица, которую и прозвали «Аллеей парящих зонтиков».

Нижегородцы сразу назвали новоиспеченный объект "плагиатом". Справа Аллея парящих зонтиков в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Жители Сарова не оценили такой ход.

- По-моему, какой то бездарный, дешевый плагиат, - написал нижегородец, опубликовавший пост. Свое имя он предпочел скрыть.

- Наверное, хотели как в Питере сделать, а получилось как всегда, - ответила в комментариях одна из местных жителей.

- Не позорились бы, - поддержал Николай Орлов.

Но нашлись и те, кто поддержал интересную идею.

- Я за «плагиат» в нашем городе! Любой! Во многих городах в преддверии нового года испытываешь такие ощущения.... все сияет, горит, мерцает... и только у нас две елки, - высказалась Ольга Кравченко.