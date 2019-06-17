2019-06-17T09:39:02+03:00
Общество

Российские дизайнеры помогают предприятиям НХП создать современную продукцию в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода

В регионе подвели итоги конкурса «Дизайн и ремесло» [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Александр ВолжанинФото: Александр Волжанин
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В преддверии 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в 2021 году, дизайнеры со всей России помогают предприятиям НХП региона по-новому взглянуть на традиционный промысел и выпустить продукцию, востребованную у покупателя.

Для этого был разработан и запущен конкурс дизайна для народных художественных промыслов Нижегородской области «Дизайн и ремесло», сообщает пресс-служба облправительства. Итоги были подведены на фестивале «Золотая хохлома», который проходил в Семёнове в минувшие выходные.

Фото: Александр Волжанин

Фото: Александр Волжанин

Партнерами конкурса выступили: ЗАО «Хохломская роспись», ООО «Промысел» из Ковернинского района, ООО «Фабрика Городецкая роспись», ЗАО «Гипюр» из Чкаловска и Семейная мастерская Щипановых из Балахны. Дизайнеры должны были придумать концепт продукции, которая будет конкурентоспособна на рынке.

- Важно, чтобы руководители предприятий НХП понимали, что их продукция должна быть современной, стильной, такой, которую хочется купить и применять в быту. Это может быть что-то для интерьера, одежда, аксессуары для гаджетов, да все, что угодно, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Фото: Александр Волжанин

Фото: Александр Волжанин

Он добавил, что конкурс «Дизайн и ремесло» был создан специально в преддверии 800-летия приволжской столицы.

В конкурсе приняли участие более 200 дизайнеров. Победителями стали 15 работ. В ближайшее время предприятия будут заключать договор с этими дизайнерами на массовое производство образцов.

Напомним, на днях глава региона Глеб Никитин обсудил развитие уличного искусства в регионе с куратором международных стрит-арт проектов Ромом Леви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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