«Твоя любовь вдохновляет, объединяет и наполняет смыслом»: Наталья Водянова трогательно поздравила мужа с Днем отца

Наталья Водянова поздравила своего мужа Антуана Арно с Днем отца. Всемирно известная супермодель выложила пост на своей странице в Instagram с фотографиями любимого мужчины вместе с детьми.

- С днём Отца этого замечательного, веселого, заботливого, трогательного и самого главного мужчину в моей жизни! Спасибо тебе от всего нашего Цирка Водяновых за безграничное принятие всех нас такими, какие мы есть. Твоя любовь к нам вдохновляет, объединяет и наполняет смыслом! Спасибо тебе, наш папуля, наш пАпА, - написала она под милыми снимками.

Поклонники супермодели завалили Наталью и Арно поздравлениями и комплиментами.

natasupernova С днем отца этого замечательного, веселого, заботливого, трогательного и самого главного мужчину в моей жизни!

- Вы очень позитивная и замечательная семья! Счастья и благополучия вам во всем, - написала borisova_olga13.

- Невероятно красивая и чудесная семья, - подчеркнула marialmquist.

- Самая красивая пара в мире Вы с мужем Антуаном! Дети ваши красивые и воспитанные! Вы восхитительная пара! Поздравляю счастливого отца таких чудных детишек! - пожелала liliasgatovna.

- Какое счастье! Мои поздравления Вашему Папе и всей вашей большой замечательной семье!!! Как классно видеть такие семьи! – восхитилась kerlozh.

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