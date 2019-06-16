2019-06-16T16:37:52+03:00
Общество

«Твоя любовь вдохновляет, объединяет и наполняет смыслом»: Наталья Водянова трогательно поздравила мужа с Днем отца

Супермодель выложила несколько милых снимков Арно с детьми [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Наталья Водянова трогательно поздравила своего мужа с Днем отцаНаталья Водянова трогательно поздравила своего мужа с Днем отцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наталья Водянова поздравила своего мужа Антуана Арно с Днем отца. Всемирно известная супермодель выложила пост на своей странице в Instagram с фотографиями любимого мужчины вместе с детьми.

- С днём Отца этого замечательного, веселого, заботливого, трогательного и самого главного мужчину в моей жизни! Спасибо тебе от всего нашего Цирка Водяновых за безграничное принятие всех нас такими, какие мы есть. Твоя любовь к нам вдохновляет, объединяет и наполняет смыслом! Спасибо тебе, наш папуля, наш пАпА, - написала она под милыми снимками.

Поклонники супермодели завалили Наталью и Арно поздравлениями и комплиментами.

natasupernovanatasupernova
С днем отца этого замечательного, веселого, заботливого, трогательного и самого главного мужчину в моей жизни!
22449 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вы очень позитивная и замечательная семья! Счастья и благополучия вам во всем, - написала borisova_olga13.

- Невероятно красивая и чудесная семья, - подчеркнула marialmquist.

- Самая красивая пара в мире Вы с мужем Антуаном! Дети ваши красивые и воспитанные! Вы восхитительная пара! Поздравляю счастливого отца таких чудных детишек! - пожелала liliasgatovna.

- Какое счастье! Мои поздравления Вашему Папе и всей вашей большой замечательной семье!!! Как классно видеть такие семьи! – восхитилась kerlozh.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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