2019-06-16T12:47:19+03:00
Общество

«Авантюра, кураж, дружба, мечта, романтика»: Путешественники из Ростова приплыли в Нижегородскую область на самодельном плоту

Группа молодых людей пришвартовалась в Павлове [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: "Типичный Нижний"Фото: "Типичный Нижний"Фото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 15 июня, жители Павлова в Нижегородской области заметили группу молодых людей, пришвартовавшихся на берегу реки. Оказалось, что путешественники решили проплыть на самодельном плоту от Ростова Великого до Астрахани.

Очевидцы выложили снимки судна в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальных сетях.

- Команда парней сделала деревянный плот своими руками, поставили на него обычный лодочный мотор и отправились в плавание по рекам. Маршрут — от Ростова Великого до Астрахани. Сейчас команда «речных волков» пришвартовалась в Павлове, отдыхают, - написал автор поста.

Фото: "Типичный Нижний" Фото: СОЦСЕТИ

Фото: "Типичный Нижний"Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы оценили подвиг молодых людей и пожелали им удачи.

- Когда насмотрелись смешариков, - пошутил Илья Лисов

- Какие смешарики, вы чего ?Никто не смотрел шедевры Советского Сталинского кино? "Верные друзья" 1954 года фильм, сплав по Яузе на плоту взрослые дядьки устроили, выполняя свои детские мечты, - ответил ему Илья Денисов.

- МОЛОДЦЫ!!! Авантюра, кураж, дружба, мечта, романтика! А остальное не важно! Главное - настоящее приключение!!!! Не о том ли многие из нас мечтали в детстве??? А они сделали! – добавила Акимова Мария.

- Супер! Удачи вам, пацаны!! Хорошего сплава, - пожелал Алексей Мальянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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