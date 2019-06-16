«Авантюра, кураж, дружба, мечта, романтика»: Путешественники из Ростова приплыли в Нижегородскую область на самодельном плоту
В субботу, 15 июня, жители Павлова в Нижегородской области заметили группу молодых людей, пришвартовавшихся на берегу реки. Оказалось, что путешественники решили проплыть на самодельном плоту от Ростова Великого до Астрахани.
Очевидцы выложили снимки судна в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальных сетях.
- Команда парней сделала деревянный плот своими руками, поставили на него обычный лодочный мотор и отправились в плавание по рекам. Маршрут — от Ростова Великого до Астрахани. Сейчас команда «речных волков» пришвартовалась в Павлове, отдыхают, - написал автор поста.
Фото: "Типичный Нижний"Фото: СОЦСЕТИ
Нижегородцы оценили подвиг молодых людей и пожелали им удачи.
- Когда насмотрелись смешариков, - пошутил Илья Лисов
- Какие смешарики, вы чего ?Никто не смотрел шедевры Советского Сталинского кино? "Верные друзья" 1954 года фильм, сплав по Яузе на плоту взрослые дядьки устроили, выполняя свои детские мечты, - ответил ему Илья Денисов.
- МОЛОДЦЫ!!! Авантюра, кураж, дружба, мечта, романтика! А остальное не важно! Главное - настоящее приключение!!!! Не о том ли многие из нас мечтали в детстве??? А они сделали! – добавила Акимова Мария.
- Супер! Удачи вам, пацаны!! Хорошего сплава, - пожелал Алексей Мальянов.
ИСТОЧНИК KP.RU