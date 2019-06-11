«А это только первый ливень в этом году!»: В Сарове размыло новую дорогу за 600 миллионов рублей

Новая дорога, больше года построенная на Октябрьском проспекте в Сарове, не выдержала первого же в этом году ливня. Подъезд к мосту через Сатис размыло настолько, что местные жители теперь боятся там ездить и ходить.

- Как знать, не уплывет ли в следующий раз сам мост и тротуар вместе с пешеходами? – задумались саровчане. Они подкрепили свои опасения фотографией с места происшествия. На снимке, сделанном Иваном Мироновым и опубликованном в социальных сетях, видно, что насыпь полностью смыта, а на проезжую часть упали металлические ограждения и столбы.

Через некоторое время туда приехал исполняющий обязанности главы администрации Сарова Виктор Иванов. Он вместе со своими заместителями - Владимиром Еминцевым и Сергеем Лобановым - осмотрел место размыва обочины. Как сообщается на официальном сайте мэрии Сарова, причиной случившегося стала «чрезмерная нагрузка на ливневые канализации на улице Дзержинского и проспекте Мира».

- Специалисты отмечают, что качественное выполнение работ позволило и тротуару, и дорожному полотну выдержать незапланированные нагрузки. Для того, чтобы подобная ситуация не повторялась впредь, ДГХ и строительный блок муниципалитета работают над возможностью установки на проспекте Октябрьский дополнительного открытого лотка водоотвода , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что специалисты уже приступили к восстановлению обочины. Работы должны быть завершены в течение двух-трех дней.

Напомним, жители Сарова уже не в первый раз объявляют о своем беспокойстве по поводу новой дороги. В прошлом году некоторые насыпи поползли вниз по склону уже в начале мая. Тогда заместитель главы администрации Сарова Владимир Еминцев. Он заявил, что не видит ничего критичного в том, что произошло. Более того, по мнению городского чиновника, это вообще «обычный процесс».

В Сарове столб смыло ливнем.

В прошлом году некоторые насыпи поползли вниз по склону уже в начале мая.Фото: СОЦСЕТИ

- Любой насыпной склон имеет мягкую основу, плотность создается за счет дерна, который укрепит этот массив. Однако ничего критичного не происходит — дорога никуда не съедет. Это обычный процесс, — заверил тогда замглавы администрации.