Автомобильная авария с двумя погибшими произошла на трассе Нижний Новгород - Казань

Смертельное ДТП произошло на трассе Нижний Новгород - Казань в Воротынском районе 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, около 15.40 водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где вскоре врезался в иностранный автомобиль.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии погибли два человека, трое были доставлены в больницу.

Сейчас следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 июня на Советской улице в Навашине опрокинулась набитая пассажирами легковушка. В машине были трое взрослых и четверо детей. В результате аварии погиб грудничок. А трое взрослых и трое детей получили ранения.