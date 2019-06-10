Афиша Нижнего Новгорода с 12 по 19 июня: премьера фильма «Люди в черном», спектакль «Алые паруса» и фестиваль «Веселая коза»

КИНО

ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, КОМЕДИЯ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США)

«Люди в черном: Интернэшнл»

Организация «Люди в черном» распространила свое влияние на всю планету, но и отребья со всей вселенной не теряли времени даром. Пытаясь уберечь человечество от смертельной угрозы, опытному агенту Эйч (Крис Хемсворт) приходится объединить усилия с новичком М (Тесса Томпсон), и столь необычный дуэт может стать судьбоносным. Организация сталкивается с новыми противниками, включая агентов «Людей в черном», работающих на врага. Эйч и М вынуждены работать сообща, чтобы спасти агентство, а в конечном итоге и весь мир.

Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Крис Хемсворт («Мстители»), Теса Томпсон («Тор: Рагнарек»), Эмма Томпсон, Лиам Нисон («Список Шиндлера»), Ребекка Фергюсон, Кумэйл Нанджиани и другие. (16+)

С 12 июня в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

КОНЦЕРТЫ

«Музыка среди звезд»

Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко представляют концерт «Музыка среди звезд». В этот вечер в большом звездном зале прозвучат все концерты «Времена года» Антонио Вивальди в круговороте звезд и космических пейзажей. Четыре концерта «Времена года» принадлежат к числу, пожалуй, самых популярных произведений всех времен. Для многих само имя Вивальди является синонимом «Времен года», и наоборот (хотя он написал массу других великолепных произведений). (12+)

12 июня, 18.30

Планетарий, ул. Революционная, 20; тел. 272-50-94

Билеты: 300 - 500 рублей

«Бахчисарайский батман». Танцы

Нижегородская консерватория приглашает любителей театрально-хореографического искусства на класс-концерт. Танец в современном театре - средство сценического воплощения действия. В программе концерта танцевально-сценические номера, поставленные педагогом и хореографом, профессором, членом совета при ЮНЕСКО, лауреатом международных и российских конкурсов Л. Аникиной. Исполнители - студенты 4-го курса Нижегородской консерватории им. Глинки кафедры музыкального театра. (6+)

13 июня, 18.30

Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 200 рублей

Вокальный дуэт. «Два полюса»

Вокальный дуэт «Два полюса» (Евгений Новиков и Ирина Князева) был создан в 2015 году. В репертуаре дуэта стихи современных поэтов (Э. Асадова, А. Дементьева, Л. Щипахиной и других), а также песни о любви. Жанровая палитра - от эстрады и шансона до народных песен. Вокальный дуэт выступает на различных площадках Нижнего Новгорода и участвует в благотворительных концертах для ветеранов войны и труда, инвалидов. В 2018 году артисты стали лауреатами фестиваля «Мы - горьковчане», в 2019 году - лауреатами IХ международного конкурса-фестиваля «Новые вершины». (6+)

18 июня, 18.30

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 419-47-16

Билеты: 200 - 500 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Любовь - книга золотая» в театре «Комедiя»

Время действия - XVIII век, царствование Екатерины II. Старое имение в глухом углу империи. Дарья - молодая жена при старом муже и крестница императрицы. Великая крестная прислала ей книжицу фривольного содержания, чтобы скрасить деревенский досуг, и теперь нет покоя молодой княгине. Хочется ей возвышенной любви, как в книге той написано. Государыня между тем решила заехать в гости к крестнице, а с нею молодой адъютант, ее фаворит… Легкий, изящный, стремительный и пронизанный музыкой спектакль, действие которого разворачивается в непривычном пространстве театрального фойе. (16+)

16, 22, 23 июня в 20.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 1000 рублей

«Алые паруса». Музыкальный спектакль

Увлекательный спектакль, музыкальная романтическая феерия по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», поможет окунуться в атмосферу приморского города, в котором есть место для романтики и сказки. Пьеса знакомит зрителя с маленькой Ассоль, которой добрый сказочник Эгль рассказал о том, что ее ожидает в недалеком будущем. Игрушечный кораблик превратится в настоящий фрегат. Счастливая жизнь. Прекрасный принц. Но суровая реальность такова, что Ассоль, ожидая своего принца, встречает на своем жизненном пути много испытаний… Яркие песни, прекрасные танцевальные композиции, замечательная игра молодых актеров театра «Арлекин» - все это ожидает зрителя на предстоящем спектакле. (6+)

18 июня, 10.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 150 рублей

ФЕСТИВАЛЬ

Конкурсные показы «Веселой козы»

Российский фестиваль-конкурс театральной импровизации «Веселая коза. Перезагрузка» пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 июня. Уникальный и единственный в РФ фестиваль театральных капустников был придуман в Нижнем Новгороде и впервые проведен в 1993 году. За годы существования он приобрел огромную популярность и массу поклонников не только в родном регионе. Последний раз фестиваль проводился в 2013 году. Сейчас нижегородское отделение Союза театральных деятелей возрождает фестиваль, и в этом году он пройдет в другом формате. Новый фестиваль ориентирован на молодое поколение актеров - до 35 лет и ставит своей целью прежде всего привлечение молодой аудитории зрителей. Но это не исключает приезда и выступления «старых» мастеров импровизации. (12+)

15-16 июня, 14.00

Дом актера им. Вихрова, ул. Пискунова, 10; тел. 436-63-50

Билеты: 300 рублей

ВЫСТАВКИ

«Время и пространство архитектуры»

Выставка фотографий и гравюр с видами знаменитых итальянских городов Рима, Венеции и Флоренции открывается в Нижегородском государственном художественном музее. Специально для нее подобрана серия видовых фотографий знаменитых архитектурных памятников и городских ландшафтов Рима, Венеции и Флоренции.

Ключевая особенность выставки состоит в том, что величественные постройки Рима, мосты и каналы Венеции, площади и прославленные дворцы Флоренции зрители смогут увидеть в перспективе времени.

Наряду с фотографиями, предоставленными международной общественной организацией «Центр духовной культуры», в экспозицию выставки включены гравюры XIX века и книжные издания XVII-XVIII веков из собрания НГХМ. В экспозиции выставки зрители смогут сравнить две техники и два подхода к изображению архитектурных видов, которые дают современная фотография и классическая резцовая гравюра. (6+)

С 8 июня

Художественный музей, Верхневолжская набережная, 3; тел. 411-95-38

Билеты: уточняйте по телефону

«Свет фресок Дионисия». Фотовыставка Юрия Холдина

«Свет фресок Дионисия» - сюжетная авторская выставка, масштабно разворачивающая пространственный образ собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в природном и социальном контексте. Около 90 фоторабот дают возможность зрителю получить впечатление о Ферапонтовской стенописи Дионисия и понять авторский замысел гениального художника, искусство которого во второй половине XV века завершает эпоху Золотого века русской иконописи.

В основе этого проекта - авторские работы фотохудожника и издателя Юрия Холдина из серии «Фрески Ферапонтова монастыря». Идея создания достойного изобразительного материала нового поколения возникла у мастера в 1995 году. Приехав в село Ферапонтово и увидев фрески вживую, Холдин был потрясен несопоставимостью оригинала с опытом полиграфического представления его на протяжении всего ХХ века. В течение семи лет фотохудожник создавал не имеющий аналогов в истории существования фресок материал, передающий на языке искусства фотографии особенности архитектуры собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, его световоздушное пространство со стенописными образами гениального иконописца. Фотохудожнику удалось создать неповторимый материал - свыше 500 фотографических композиций архитектурного пространства собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, его природного и социального контекста. (0+)

По 23 июня

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел: 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону