2019-06-10T14:05:51+03:00
Происшествия

Нижегородский топ-менеджер пытался отмыть 22 миллиона рублей, украденные со счетов своей фирмы

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Василий КРОТОВ
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Нижегородский топ-менеджер пытался отмыть 22 миллиона рублей, украденных со счетов своей фирмы.Нижегородский топ-менеджер пытался отмыть 22 миллиона рублей, украденных со счетов своей фирмы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Множество сделок, тонны документов и десятки финансовых операций – на все это пришлось пойти бывшему генеральному директору одного из крупных нижегородских научно-производственных предприятий. Будучи на своем посту, он похитил со счетов предприятия больше 90 миллионов рублей. Чтобы легализовать эти средства, он заключил ряд фиктивных договоров между предприятием и своими подставными компаниями.

- В результате этих операций топ-менеджеру удалось легализовать 22 миллиона рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – А затем со счетов своей аффилированной компании оплатил покупку сразу двух автомобилей - Mercedes-Benz и Ferrari. Оба этих автомобиля были оформлены на его близких родственников и впоследствии оказались в его полном распоряжении. Таким образом, мужчине удалось полностью легализовать украденные 22 миллиона рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения им преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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