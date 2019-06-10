Евгений Костин: «Сейчас интересы сормовичей в городской думе практически никто не представляет»

В конце мая вы принимали участие в партийном голосовании «Единой России» и стали ее кандидатом на предстоящих довыборах в городскую думу Нижнего Новгорода. Как вы оцениваете свое участие, и что дал вам полученный опыт?

Все происходило напряженно и очень насыщенно: для меня это первый опыт участия в партийном голосовании, и он, как я считаю, принес мне набор новых компетенций, поэтому итоги можно оценивать только положительно. Многие проблемы города и области открылись для меня с новой стороны, многое я увидел глазами самих жителей. Это очень важно, поскольку задача нашей организации как раз и состоит в том, чтобы соотнести стратегические планы с реальным положением вещей и в какой-то степени «приземлить» их.

Расширение кругозора и попадание в проблемную повестку — это, безусловно, хорошо для человека на вашей должности. Какие увиденные проблемы, как вам кажется, нужно решать в первую очередь?

Я участвовал в предварительном голосовании по избирательному округу №24 — это Сормовский район Нижнего Новгорода. Сейчас интересы сормовичей в городской думе практически никто не представляет — там всего двое депутатов от района, в то время как сопоставимый по размеру и значимости Автозавод представлен сразу 11 депутатами. Безусловно, это несправедливо, и жители не должны от этого страдать.

Существует стереотип, что Сормово — это провинциальная окраина города, в то время как сами сормовичи считают его лучшим в Нижним Новгороде, а особенно они не любят сравнений как раз с Автозаводом. Насколько я понимаю, Сормовский район является для вас родным, поэтому хотелось бы узнать — каким видите его вы?

Сормовский район имеет особенный характер, и наверное, действительно представляет собой «город в городе». Выезд за его пределы, особенно в верхнюю часть Нижнего Новгорода, во времена моего детства был целым событием. Что касается соперничества между разными районами, то, в моем понимании, здоровая конкуренция полезна — особенно, когда в результате условия жизни становятся лучше.

Пока что многие сормовичи считают район обделенным вниманием, и у них есть для этого определенные основания — проект линии метро в центр Сормова заброшен, обещанный виадук не построен, и, соответственно, транспортные проблемы до сих пор не решены.

Это действительно известный факт — жители района с населением в 170 тысяч человек ежедневно теряют по часу в день, простаивая в пробках. При этом в областном правительстве заявляют, что проблема с виадуком на улице Циолковского вроде как близка к завершению. Как обстоят дела на самом деле?

Этот проект планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году — благодаря усилиям губернатора Глеба Никитина, который, называя вещи своими именами, выбил федеральные деньги на строительство виадука. Наличие финансирования, как известно, во время недавнего визита в город также подтвердил вице-премьер Виталий Мутко.

Насколько мне известно, городу выделяется несколько миллиардов рублей на различные проекты, и виадук в Сормове входит в их число. Сколько конкретно он будет стоить, и когда начнутся работы?

Стоимость виадука оценивается в 3,8 млрд руб., которые будут выделены на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Проектная документация по нему уже существует — сейчас она находится на согласовании. Как только это произойдет, начнутся работы на объекте.

А сами сормовичи как к этому относятся? Они рады будущей развязке или, скорее, недовольны тем, как долго решался вопрос?

Конечно, построить этот виадук нам обещали настолько часто, что люди уже относятся к подобным заявлениям с определенной долей недоверия. Переломить этот скептицизм, я думаю, можно реальными действиями. При этом я напомню, что проект не существует сам по себе — он также предполагает строительство подъездов к развязке, расселение 12 близлежащих ветхих домов. Это большая работа, которую необходимо сделать качественно и в срок.

Несмотря на уникальность Сормова, существующие там проблемы, вероятно, во многом такие же, как и во всех остальных районах Нижнего Новгорода. То есть помимо транспортного коллапса, очевидно, есть вопросы в части здравоохранения, благоустройства и ЖКХ. Это так?

Если говорить про ЖКХ, то в разных частях района ситуация обстоит по-разному. Например, я ни разу не слышал, чтобы жители многоквартирных домов жаловались на проблемы с вывозом мусора, однако мне известно, что они есть в частном секторе — на который, кстати приходится 12% территории 24-го округа. В пределах этой территории расположено несколько озер, есть зоны отдыха, и контейнерные площадки часто оборудуют там, где это удобно проезжающему транспорту, а не жителям. Претензий к регоператору вроде как нет: мусор вывозится регулярно, но работу приходится контролировать в ручном режиме.

Перейдем к проблемам благоустройства. В Нижнем Новгороде уже несколько лет действует программа «Формирование комфортной городской среды», которая дает свои плоды, но пока, как мне кажется, объектов недостаточно — хочется, чтобы благоустроенными были не только парки и скверы, но и дворы. Как с этим дела в Сормовском районе?

На территории моего округа в программу пока попал только один двор. Тем не менее, в этом году начинается первая очередь благоустройства Светлоярского озера — это единственная общественная зона отдыха и место для прогулок с детьми на стыке двух микрорайонов, и, если эту территорию наконец-то приведут в порядок, жители, безусловно, будут довольны. В июне подрядчик должен выйти на объект, и мы, разумеется, будем контролировать его работу.

Вы, кстати, как представитель сразу нескольких общественных организаций, имеете на это полное право. К вопросу о деятельности вашего центра — я так понимаю, что он контролирует исполнение мероприятий Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, за которую голосовали жители. Но Стратегия — это теоретический документ. Удалось ли на сегодняшний день как-то продвинуться в части практики?

Безусловно. Стратегия и была задумана как документ, учитывающий интересы всех жителей региона — именно поэтому проводились общественные обсуждения с последующим голосованием. Собственно, корректировки этого плана с учетом нужд нижегородцев до сих пор ведутся, и я, по мере возможностей, принимаю участие в этом процессе.

Тем не менее, пока что выглядит это следующим образом: умные люди в очках говорят красивые слова, а выходишь из дома — и видишь лужи, грязь и мусор. Большие проекты тоже вроде как есть, но они решают проблемы точечно — нет какой-то системы. Вы можете дать честную экспертную оценку того, сколько времени потребуется на комплексные изменения, ради которых все это было задумано? Заметят ли нижегородцы какие-то улучшения, скажем, через пять лет?

Мне кажется, плоды этой работы будут заметны даже не через пять лет, а значительно раньше. На примере той же программы благоустройства ФКГС государство тестирует систему, при которой граждане сами управляют всеми процессами путем открытого голосования. Сейчас это касается общественных пространств, дворов, парков и скверов. Следующий этап — выбор приоритетных направлений в сфере ЖКХ и в бюджетном процессе.

И все же, если отвлечься от глобальных процессов, неужели нельзя уже сейчас сделать какие-то простые вещи — установить в каждом дворе детские площадки, лавочки, урны и так далее? Понятно, что строительство метро и транспортных развязок не ведется за один день, но можно же обеспечить минимальные удобства. Есть программы, которые не требуют существенных затрат — например, установка площадок для воркаута. Эта программа будет продолжена?

В прошлом году, я напомню, по инициативе губернатора в области были установлены 83 такие площадки: две из них, кстати, успешно используются жителями Сормовского района. Лично мне очень хотелось бы, чтобы программа не только продолжилась, но и была расширена: ведь на самом деле изначально установить таких сооружений планировалось гораздо больше. Мы уперлись в то, что площадки в обязательном порядке должны передаваться на баланс районов, в размежевание земли и прочие бюрократические процедуры.

Сколько времени занимает устранение всех этих препятствий?

В прошлом году только на поиск подходящих территорий у нас ушло около трех месяцев — что, конечно, по времени было несравнимо дольше, чем выполнение реальных работ. Сейчас однако, все шишки набиты, опыт получен, и дальше, я надеюсь, мы сможем двигаться гораздо быстрее.