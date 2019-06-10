«У нас денежная реформа»: Мошенницы выманили у пенсионерки 130 тысяч рублей под предлогом «валютной переписи»

Когда около полудня 5 июня раздался звонок в дверь, 85-летняя жительница Павлова Зинаида Прокофьевна Селиверстова (имя героини изменено – прим. Ред.) без раздумий открыла дверь – мало ли, вдруг соседка заскочила. Однако на пороге стояла совершенно незнакомая женщина лет тридцати.

- Я работаю в Пенсионном фонде, - представилась незнакомка. – Мне нужно проверить ваш счетчик на электричество. Где он у вас, кстати?

- В квартире, - растерялась бабушка. – Где же ему еще быть-то?

- Давайте я его посмотрю, а вы пока принесите мне квитанции за свет, - командовала неизвестная. – Я проверю, все ли у вас в порядке.

От неожиданности бабушка даже не задумалась, почему счетчики проверяют сотрудники Пенсионного фонда. Вместо этого она быстренько засеменила в зал за тщательно скрученными в рулончик квитанциями. Вернувшись спустя несколько минут в кухню, пенсионерка с удивлением обнаружила там уже не одну женщину, а двух.

- Я тоже из Пенсионного фонда, - предупреждая ее расспросы, выпалила вторая незнакомка. – Только я по поводу денежной реформы. Слышали про такую?

К своему стыду, ни о какой денежной реформе пенсионерка слыхом не слыхала. Но лже-сотрудница пенсионного фонда тут же решила исправить это упущение.

- Сейчас по всей стране меняют старые купюры на новые в связи с денежной реформой, - принялась она объяснять Зинаиде Прокофьевне. – Мы и вас поставим в очередь на обмен. Несите сюда все свои деньги – я перепишу их номера. А то ведь обесценятся все ваши бумажки.

Напуганная предупреждением мошенницы, бабушка тут же выложила все свои накопления – чуть больше 130 тысяч рублей! Пока одна переписывала номера купюр, другая развлекала бабушку разговорами о том, о сем. Что произошло дальше, Зинаида Прокофьевна помнит плохо.

- Все быстро было – я и глазом не успела моргнуть, - плачет бабушка. – Помню, одна из них закладывала все купюры в конверт, а другая – собирала в папочку мои документы. Потом мне дали конверт и сказали, на другой день прийти с ним в Пенсионный фонд. Конверт был весь пропечатан степлером, так что я даже заглядывать туда не стала.

Лишь спустя несколько часов после их ухода бабушка догадалась посмотреть на содержимое конверта. Тут-то и выяснилось, что вместо денежных купюр там были обычные бумажки.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Расследование этого уголовного дела продолжается.