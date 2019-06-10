Прогноз погоды на 10-15 июня в Нижнем Новгороде: аномальная жара сменится небольшим похолоданием

Уже который день в Нижнем Новгороде стоит сильная жара: столбики термометров порой поднимаются до +33 градусов. Синоптики обещают, что в ближайшие дни придет небольшое похолодание, но без дождей.

Так, в понедельник, 10 июня, столбики термометров еще будут колебаться в районе +30 градусов. В обеденное время будет облачно с прояснениями, а к вечеру – ясно. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-4 метра в секунду.

Во вторник, 11 июня, ожидается до +26. День будет ясным и солнечным. Ветер поменяет направление на северо-западное, и его скорость увеличится до 4,5 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +17 градусов.

В середине рабочей недели нижегородцев ждет небольшое похолодание. В День России, 12 июня, столбики термометров опустятся до +22 днем и до +11 ночью. Ветер усилится до шести метров в секунду. В первой половине дня небо будет малооблачным, а во второй – облачным с прояснениями.

В четверг, 14 июня, снова станет ясно. Синоптики прогнозируют +18 градусов днем и +12 ночью. Скорость ветра снизится до полутора-двух метров в секунду.

Последний рабочий день на этой неделе будет достаточно теплым. Столбики термометров поползут ближе к +21 градусу. Ветер будет дуть с севера. Примерно такой температурный фон продержится все выходные. Дождей в ближайшее время не ожидается.