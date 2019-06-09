«Ни одна тарелка не стоит вашей любви»: Не получившая премию «МУЗ-ТВ» Ольга Бузова нашла утешение в Нижнем Новгороде

После нескольких неудачных попыток певица и телеведущая Ольга Бузова все же дала концерт в Нижнем Новгороде. Выступление состоялось 8 июня, на следующий день после музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2019», где заветную тарелку из-под носа у Бузовой увела Полина Гагарина (обе участвовали в номинации «Лучшее женское видео»).

buzova86 Нижний Новгород, у меня просто нет слов....всю себя сегодня отдала вам.

Нижегородская публика приняла певицу с распростертыми объятиями, продемонстрировав знание текстов ее песен наизусть. Звезда «Дома-2» старания местных фанатов оценила, признавшись им в безграничной любви.

- Когда две тысячи человек хором поют новую песню «Водица» - это просто чистый кайф. Ни одна тарелка не стоит вашей любви, - написала Бузова в Инстаграме. - Вы моя самая главная награда. Спасибо. Я вся полностью принадлежу только вам и сцене. Ваша Оля.

buzova86 Когда 2 тысячи человек хором поют новую песню #водица - это просто чистый кайф.

А после концерта знаменитость прогулялась по Нижневолжской набережной, любуясь красивейшим закатом с видом на стадион, где прошлым летом проходил чемпионат мира по футболу.

- Частичку себя оставлю здесь. Нижний Новгород - любовь! Давай к солнцу поднимем руки мы, - написала певица в новом посте.

buzova86 Частичку себя оставлю здесь. Нижний Новгород - любовь.

Подписчики пейзажи оценили, но от темы с тарелкой «МУЗ-ТВ» не отошли. Фанаты как могут поддерживают артистку, отмечая, что все награды еще впереди.

- До сих пор грустно, что ты не взяла тарелочку. Ведь была достойна, - прокомментировал u.s.o.v.

- Очень красивый закат. Не нужно расстраиваться из-за «МУЗ-ТВ». Все еще впереди! - добавил пользователь loft2512.

- Оленька, в очередной раз убеждаюсь, что ты большая умничка. Просто большой респект за такие концерты. А тарелка, видимо, нужнее была Гагаре. Ты и без нее королева на все сто процентов, - считает dinabogdanova41.