Владимир Панов выложил трогательную фотографию с сыном

Глава Нижнего Новгорода редко выгладывает в социальных сетях личные фотографии. Но пятница, 7 июня, стал исключением. Владимир Панов решил поделиться со своими подписчиками трогательным моментом из своей жизни.

- В пятницу вечером навестила на работе семья. Принесли какао и пончики, - написал градоначальник на своей странице.

И тут же подписчики завалили мэра комплиментами.

- Какой у вас славный сынуля! – восторгается Ирина Войнова.

- Счастливые какие! Здорово! - написала Марина Гальцынова.

- Класс. Как в старые добрые времена, супружница приносила мужу кормильцу хлеб и молоко в поле, - поддержал Александр Кузнецов.

Владимир Панов выложил трогательную фотографию с сыномФото: СОЦСЕТИ

- Владимир Александрович, такие фотографии дают энергию больше, чем тысяча других! Просто жизнь, - считает Роман Пономаренко.

- Как все просто и трогательно! А мама собкор? – восторгается Александр Илларионов.

Кроме того, многие обратили внимание, что сын Владимира Панова очень похож на своего отца.

- Улыбки одинаковые, - подметила Katerina Kirillova.

- Какие вы похожие! Папа и сын. Любуюсь, - написала Инна Ванькина.