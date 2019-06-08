Нижегородцы примут участие в фестивале «Таврида-АРТ»

Нижегородская творческая молодежь готовится к участию в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который пройдет в бухте Капсель, которая находится в крымском Судаке с 20 по 26 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Таврида – АРТ соберет в одном месте театральный, литературный и джазовый фестивали, ночь «Comedy», там же будет проходить первая национальная премия, выставки современного искусства, открытые кинопоказы. Предусмотрены детские и спортивные программы. Будут и творческие встречи, и мастер-классы, гости станут участниками карнавальных «арт-шествий», поэтических и рэп-баттлов. Отдельным местом притяжения любителей искусства и культурного отдыха станет арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, дизайнерами и уличными художниками.

Самые яркие события фестиваля пройдут 23, 24 и 25 августа. Каждый вечер – свой музыкальный жанр: «Нашествие» на Тавриде, рэп-фестиваль и концерты ведущих российских поп-исполнителей, фейерверки и световые шоу.

Партнерами фестиваля станут лидеры креативной индустрии – лейблы, студии, продюсерские центры, образовательные организации в сфере в культуры и искусств и многие другие. Они помогут участникам фестиваля раскрыть свой талант и отберут лучших.

Принять участие в фестивале «Таврида – АРТ» могут молодые деятели искусства от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Но для того чтобы попасть туда, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте tavridafest.art и пройти конкурсный отбор. После этого участники получат визы на проживание в арт-кварталах.

В настоящее время министерство культуры Нижегородской области проводит координационную работу по участию региона в этом проекте.