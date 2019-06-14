2019-06-14T14:56:10+03:00
Общество

IV этап Национальной парусной лиги открылся в Нижнем Новгороде 14 июня

Проект приехал в наш регион во второй раз [фото]
Валерия ГРОМОВА
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IV этап Национальной парусной лиги открылся в Нижнем Новгороде 14 июняIV этап Национальной парусной лиги открылся в Нижнем Новгороде 14 июняФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В пятницу, 14 июня 2019 года, у катера «Герой в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония открытия IV этапа Национальной парусной лиги. В ней приняли участие замгубернатора Нижегородской области Александр Югов, председатель ЗСНО Евгений Лебедев и его заместитель Александр Табачников.

Национальная парусная лига – это многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Один «забег» длится около 20 минут.

Кстати, в Нижегородскую область гига приехала во второй раз в истории проекта. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кстати, в Нижегородскую область гига приехала во второй раз в истории проекта.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Александр Югов, в свою очередь, напомнил, что сейчас в Нижегородской области таким видом спорта занимаются более 450 человек.

- Наша задача, чтобы их было как можно больше. Возможностей попробовать свои силы хватает. Мы в этом году проводим 10 региональных регат, в прошлом году было 8. Например, уже в августе в Городецком районе пройдет 40-я Всероссийская парусная регата «Кубок Алексеева», - цитирует замглавы региона пресс-служба облправительства.

Кстати, в Нижегородскую область лига приехала во второй раз в истории проекта. В рамках мероприятия состоялся парад команд-участников Высшего дивизиона. Штандарты с названиями команд несли юные яхтсмены, будущие участники Детского дивизиона Национальной парусной Лиги – воспитанники Нижегородского детского речного пароходства.

В рамках мероприятия состоялся парад команд-участников Высшего дивизиона Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В рамках мероприятия состоялся парад команд-участников Высшего дивизионаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Наш регион имеет развитое судостроение, учебные заведения, где готовят моряков и речников. Много лет в Нижнем Новгороде при поддержке депутатов Законодательного собрания действует «Нижегородский морской клуб», успешно работает «Детское речное пароходство». Благодаря энтузиастам, педагогам, школьники со всей Нижегородской области создали «Волжскую солнечную флотилию» из судов на солнечных батареях и добились успехов на Международных соревнованиях, - рассказал Евгений Лебедев.

Национальная парусная лига – это многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Национальная парусная лига – это многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Соревнования проводятся с целью развития парусного спорта и спортивного клубного движения в Российской Федерации, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, содействия расширению спортивных связей между яхтенными клубами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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