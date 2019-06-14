В Керженском заповеднике Нижегородской области родился северный олень

В Керженском заповеднике Нижегородской области радостное событие. Месяц назад, 13 мая, здесь родился северный олененок. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Сейчас в заповеднике живет 16 лесных северных оленей.

Долгое время в Нижегородской области не было северных оленей. Однако в 2014 году в Керженском заповеднике начала действовать программа по восстановлению численности дикого лесного северного оленя. Первые олени были привезены из питомника Московского зоопарка. Тогда их было четверо. В 2015–2019 годах в заповедник привезли еще пять оленей.

Олени чувствуют себя прекрасно, ведь этот олененок уже не первый, кто родился в Керженском заповеднике. До этого в Нижегородской области на свет появились четыре олененка.

Напомним, 12 июня в зоопарке «Лимпопо» родился пятнистый олененок. Посетители зоопарка уже похвались, что видели новорожденного олененка.