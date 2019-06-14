2019-06-14T14:56:10+03:00
Общество

«Рулька какая-то»: Рынок «Заречный» эвакуировали из-за найденной мины

Из здания были эвакуированы 100 человек [фото]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Рынок «Заречный» эвакуировали из-за найденной миныРынок «Заречный» эвакуировали из-за найденной миныФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Более 100 человек были эвакуированы из рынка «Заречный» утром 14 июня 2019 года. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной стала 80-миллиметровая мина.

По словам сотрудников, она была обнаружена рабочими около 11 часов утра. После этого была перекрыта улица Дружбы, но уже через час рынок вернулся к работе в обычном режиме. Никакой опасности мина не представляет.

Фотография предмета появилась в социальных сетях. Нижегородцы сразу же заметили сходство мины с…. едой.

80-миллиметровая мина была обнаружена рабочими около 11 часов утра Фото: СОЦСЕТИ

80-миллиметровая мина была обнаружена рабочими около 11 часов утраФото: СОЦСЕТИ

- Какой-то окорочок, - написала Виктория Мазина. Ее комментарий собрал уже более тридцати «лайков».

- Если этот окорок вжарит, рынка больше не найдёте там, - ответил ей Сергей Малыгин.

Некоторые даже сравнили находску с курочкой из KFC и рулькой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Злобин: Потерянных или неоткрытых файлов устной части ОГЭ по иностранным языкам нет
В Лукоянове началось строительство нового центра культурного развития
12 дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в этом году
Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль
«Поезда здоровья» завершили работу в 32 населенных пунктах Нижегородской области
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет на 2019 год
Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику
Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег»
Кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области защитят свои проекты 14 июня
52-летний рабочий погиб на стройке аквапарка на проспекте Гагарина
Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня
Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора
Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России
В автозаводских детских садах появились новые клумбы
В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах
Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций
Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово
Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС