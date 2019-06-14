«Рулька какая-то»: Рынок «Заречный» эвакуировали из-за найденной мины

Более 100 человек были эвакуированы из рынка «Заречный» утром 14 июня 2019 года. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной стала 80-миллиметровая мина.

По словам сотрудников, она была обнаружена рабочими около 11 часов утра. После этого была перекрыта улица Дружбы, но уже через час рынок вернулся к работе в обычном режиме. Никакой опасности мина не представляет.

Фотография предмета появилась в социальных сетях. Нижегородцы сразу же заметили сходство мины с…. едой.

80-миллиметровая мина была обнаружена рабочими около 11 часов утраФото: СОЦСЕТИ

- Какой-то окорочок, - написала Виктория Мазина. Ее комментарий собрал уже более тридцати «лайков».

- Если этот окорок вжарит, рынка больше не найдёте там, - ответил ей Сергей Малыгин.

Некоторые даже сравнили находску с курочкой из KFC и рулькой.