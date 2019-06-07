2019-06-07T15:59:19+03:00
Общество

В Москве завершила свою работу международная выставка WasteTech

В работе форума, собравшего в этом году рекордное число посетителей, приняла участие нижегородская компания
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Москве завершила свою работу международная выставка WasteTech. Фото: предоставлено "КП"В Москве завершила свою работу международная выставка WasteTech. Фото: предоставлено "КП"
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В Москве завершила свою работу международная выставка WasteTech – крупнейшее мероприятие отрасли обращения с отходами, природоохранных технологий и возобновляемой энергетики, которое с 1999 года проходит в Москве каждые два года и считается самым масштабным бизнес-событием природоохранного сектора России. Участники форума демонстрируют свои разработки и инновационные решения, проводят переговоры с экспертами компаний-операторов, руководителями администраций, специалистами организаций; находят партнеров для ведения бизнеса.

В этом году участниками форума, проходившего с 4 по 6 июня в выставочном комплексе «Крокус Экспо», стали 212 компаний из 19 стран мира, занятые сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов. За три дня работы выставку посетили более пяти тысяч специалистов.

На стендах павильонов и дискуссионных площадках участники выставки продемонстрировали новаторские идеи, призванные минимизировать урон природе и сохранить экологию; предложили решения, способные сделать сбор и утилизацию мусора высокотехнологичной отраслью; поднимали другие важнейшие темы, напрямую связанные с реализацией национального проекта «Экология».

Единственной нижегородской компанией, принявшей участие в выставке «ВэйстТэк», стал контактный центр «МС Контакт», презентовавший участникам форума комплекс современных IT-решений на базе многопрофильного колл-центра, предназначенных для эффективной коммуникации региональных операторов в сфере обращения с ТКО со своими потребителями.

Выставка «ВэйстТэк» проходила при поддержке Минприроды, Минпромторга и Общественной Палаты Российской Федерации. Начиная со следующего года форум будет проходить ежегодно и параллельно с выставкой «ЭкваТэк», позволяя специалистам ознакомиться с полным спектром решений в области природоохранных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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