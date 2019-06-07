«Кино, которое нужно смотреть»: Актриса Наталья Бергер зазывает на новый фильм со своим участием

Нижегородка Наталья Бергер сыграла главную героиню в молодости в полнометражном фильме Дмитрия Астрахана «Игра» (16+), вышедшем в широкий прокат 6 июня. Актриса рассказала, почему непременно стоит посмотреть эту комедию.

Фильм "Игра" вышел в широкий прокат 6 июня..Нижегородка Наталья Бергер сыграла в комедии главную героиню в молодости.

- Фильм очень интересный и необычный для русского кино, сюжет захватывающий. Обязательно приходите в кино! Это стоит увидеть, - уверяет Наталья.

Главную роль в "Игре" исполнил Виктор Васильев.

Восходящая звезда понимает, что лето - начало отпусков и поездок на дачу. И в этом плане жаль, что такой качественный кинопродукт выходит именно сейчас.

- В этот период ставят кино, которое нужно смотреть людям. Посвятите этому фильму пару часов. Надеюсь на вашу поддержку, - обратилась нижегородка к подписчикам в Инстаграме.

Главная женская роль в комедии досталась Эльвире Болговой.

Фильм рассказывает о молодом бизнесмене Юрии Платонове, который с легкостью достиг всего, о чем можно было мечтать: крупный издательский дом, положение в обществе, красавица-жена и даже личный самолет. Он успешен во всем, за что ни берется - так не бывает. Похоже, что его жизнь - кем-то лихо срежиссированный фейк…

В комедии Астрахана засветился шоумен Павел Воля

24-летняя Наталья Бергер снялась в «Игре» вместе с Виктором Васильевым («Елки лохматые»), Эльвирой Болговой («Герой нашего времени»), Павлом Волей («Платон»), Олегом Васильковым («Каникулы президента») и другими артистами.

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