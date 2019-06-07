На ПМЭФ презентовали нижегородские IT-проекты

На Петербургском международном экономическом форуме представили сразу пять нижегородских проектов IT-отрасли. Все они были выставлены на стенде Нижегородской области. Среди них оказались HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук.

- В рамках форума было подписано соглашение между правительством Нижегородской области и международным IT-кластером, - говорится в сообщении. – Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов. Это соглашение касалось реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.

Данная платформа обеспечивает доступ к образовательным курсам по программированию и обучению IT-специальностям на базе ключевых вузов и последующее трудоустройство в ведущих IT-компаниях. На Петербургском международном экономическом форуме гостям были представлены прорывные IT-проекты нижегородских компаний, которые могут выйти на международный уровень. Среди них "Платформа строительных сервисов", пакет офисного ПО “Р7-офис” и решение “timebook” для контроля и учета рабочего времени. Каждый из этих проектов имеет свою специфику. К примеру, проект "Платформа строительных сервисов", разработанная нижегородской IT-компаний "Лад", позволяет сформировать единое информационное пространство ввода, оценки и контроля данных о ходе строительства для застройщиков, банков, органов власти и частных дольщиков.

- Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика» при поддержке регионального правительства, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. - Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего Новгорода и 14 IT-компаний. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200 человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы. До конца года планируется обучить не менее 500 человек и трудоустроить порядка пятидесяти.

Отметили важность этого соглашения и представители бизнеса. По их мнению, реализация таких проектов в регионе позволит значительно улучшить инвестиционную привлекательность Нижегородской области.

- Наше участие в ПМЭФ и подписание с Нижегородской областью соглашения о реализации образовательной платформы HiBrain для подготовки и трудоустройства IT-специалистов подчеркивает направленность правительства Нижегородской области на развитии цифровой экономики, - отметил Марат Мухарьямов. - Представленные на ПМЭФ проекты являются полностью уникальными нижегородскими продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского бизнеса.

Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге 6 июня. Он является крупнейшим деловым мероприятием в нашей стране, на которое съезжаются все ключевые представители бизнеса, финансовые аналитики и эксперты. Нижегородскую делегацию возглавил лично глава региона Глеб Никитин.