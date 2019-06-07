Детская больница №25 Нижнего Новгорода получила три миллиона рублей в рамках благотворительной программы «Мир без слёз»

6 июня 2019 года детская больница №25 Автозаводского района Нижнего Новгорода получила сертификат номиналом в три миллиона рублей на покупку нового высокотехнологичного оборудования. Торжественное вручение состоялось в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз».

Утром во дворе больницы №25 был организован настоящий детский праздник. В гости к маленьким пациентам приехали герои популярного мультсериала «Маша и Медведь». Они показали представление и подарили каждому маленькому гостю подарки – волшебные сундучки с карандашами и красками.

После этого в торжественной обстановке главный врач больницы Алексей Зиновьев получил сертификат на покупку оборудования.

Фото: организаторы акции

- Я очень рад, что детская городская больница №25 была выбрана участником этого проекта. Сегодня получился прекрасный детский праздник. Я рад отметить, что мы получим хорошее переносное портативное оборудование – ультразвуковую систему. Это полностью закроет нашу потребность в данном виде оборудования. Оно поможет в работе, ведь к нашей больнице приписаны порядка 46 тысяч детей, - подчеркнул Зиновьев.

Кстати, подобные акции банк ВТБ устраивает уже 16 лет. Благотворительная программа «Мир без слез» создана именно для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году на эти цели будут потрачены 75 миллионов рублей.

- Наша благотворительная акция взяла начало в 2003 году. С тех пор мы оказали благотворительную помощь больницам на 400 миллионов рублей в 52 регионах России. В этом году бюджет был увеличен в два раза – с полутора миллионов до трех. На эти деньги можно купить более современное оборудование. Каждая больница приобретает то, что ей необходимо, - рассказал в ходе пресс-конференции вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Фото: организаторы акции

Планируется, что в этом году программа будет осуществлена в 22 городах России.

Руководитель банка ВТБ по Нижегородской области Игорь Рожковский в свою очередь отметил, что программа «Мир без слез» проходит в Нижегородской области уже в четвертый раз.

- Мы заинтересованы в том, чтобы такие праздники устраивались как можно чаще. Надеемся, что хорошая традиция помощи детским медучреждениям продолжится и сохранится, - подчеркнул он.

Справка КП

В 2010 году банк ВТБ передал в дар Нижегородской областной детской клинической больнице сертификат на приобретение комплекта оборудования для отделения реанимации, а в 2012 году благодаря программе «Мир без слёз» в той же больнице появился аппарат для обработки биоматериалов.

В 2015 году акция проходила в Детской городской клинической больнице № 27 «Айболит». Банк ВТБ перечислил на счет больницы полтора миллиона рублей на приобретение медицинского оборудования для проведения ультразвуковых исследований.