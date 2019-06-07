2019-06-07T14:37:43+03:00
Общество

Команда АПЗ завоевала кубок турнира по мини-футболу Профавиа

Турнир был посвящен памяти Заслуженного работника физической культуры России В.И. Тихонова
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Команда АПЗ завоевала кубок турнира по мини-футболу ПрофавиаКоманда АПЗ завоевала кубок турнира по мини-футболу ПрофавиаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В первый день лета команда Арзамасского приборостроительного завода завоевала кубок I Открытого городского турнира по мини-футболу среди предприятий Профавиа. Турнир, проходивший в Нижнем Новгороде, был посвящен памяти Заслуженного работника физической культуры России В.И. Тихонова. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В борьбе за победу компанию приборостроителям составили футболисты из Павлова, представляющие АО «ПМЗ «Восход» и ОАО «Гидроагрегат», и три нижегородские команды: АО «ПКО «Теплообменник», ОАО «Гидромаш» и НАЗ «Сокол», на базе которого и проходил турнир.

Первой игрой для футболистов АО «АПЗ» стала встреча с командой «Гидроагрегат». Шла она с весомым преимуществом приборостроителей, но небольшая ошибка в концовке матча лишила их трех очков – ничья 1:1. Однако уже следующий поединок с нижегородским «Гидромашем» арзамасцы завершили уверенной победой со счетом 5:0, которая гарантировала выход в полуфинал с первого места в группе.

– В полуфинале мы встретились с павловским «Восходом», – рассказывает капитан команды АПЗ Сергей Свистунов. – Победа была за нами (5:0), но надо отдать должное команде-сопернику: ребята упорные, по-футбольному злые.

В финале ждали «Сокол», поскольку игроки этой команды – футболисты серьезного уровня. Но во второй полуфинальной битве неожиданно для всех «Гидроагрегат» уверенно обыграл «Сокол» и вышел на нас. И в этом матче права на ошибку уже не было. В финальной встрече, взяв реванш за обидную потерю очков на групповом этапе, наша команда отпраздновала заслуженную победу с итоговым счетом 4:0.

Вручая заветный кубок арзамасцам, председатель НОО «Профавиа» Анатолий Колесов отметил высокий уровень сыгранности команды, ее футбольного мастерства. И это неслучайно: на счету футболистов АПЗ немало побед. Только в этом году они уже успели завоевать серебро чемпионата Нижегородской области (зона «Юг») по мини-футболу.

Сейчас ведется планомерная подготовка к турниру в рамках спартакиады трудовых коллективов, а в минувшее воскресенье приборостроители одержали верх со счетом 8:2 над командой «Антей» в матче 1 тура чемпионата Арзамаса по мини-футболу.

– У нашего футбольного коллектива сейчас установка – только победа. Поэтому мы идем от турнира к турниру, ставим серьезные задачи и стараемся их выполнять, – добавляет Сергей Свистунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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