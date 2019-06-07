АПЗ стал победителем в областном конкурсе «Предприниматель года-2018»

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» стало лучшим в номинации «Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса» в областном конкурсе «Предприниматель года-2018». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

30 мая в Нижнем Новгороде генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства, организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональным отделением Торгово-промышленной палаты.

Арзамасский приборостроительный завод ведет активную социальную политику и реализацию благотворительных программ, за что ему присуждено первое место в соответствующей номинации. В 2018 году на эти цели предприятием было направлено около 44 миллионов рублей по различным направлениям.

– АПЗ – это уникальный завод, уникален и его генеральный директор, – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в Нижегородской области Павел Солодкий. – Совсем недавно прошел замечательный фестиваль «Арзамасский гусь», ежегодно проводимый по инициативе Олега Лавричева. Когда я увидел, что об этом празднике рассказывают на Первом канале, осознал, что Олег Лавричев Арзамас и Нижегородскую область выводит на новый, уже всероссийский уровень не только работой предприятия, но и мероприятиями, которые проводятся для арзамасцев, нижегородцев и жителей других городов России.

– Получать награду такого уровня и выходить в лидеры – особенно ценно и приятно, – сказал Олег Лавричев. – Наше предприятие как градообразующее в Арзамасе делает многое для сохранения и развития социальной среды. Объекты культуры, спорта, образования, городская среда, исторические православные центры – предприятие ежегодно вкладывает в это свои средства. И совсем не потому, что у нас есть лишние деньги. Мы работаем в жестких рамках, выполняем ГОЗ – конечно, нам есть куда потратить средства. Но мы понимаем, что в Арзамасе большое количество жителей, в числе которых 7000 сотрудников АПЗ и их семьи. Их настроение, здоровье, социальное самочувствие непосредственно связаны с комфортом территории, на которой они проживают. Поэтому мы вкладываемся в эти направления совершенно осознанно, чтобы люди, в первую очередь, удерживались на этой территории, во-вторых, чтобы молодежь развивалась, образовывалась и приходила к нам работать. И этот высокий социальный статус мы намерены поддерживать. Это не только позиция руководства предприятия, это и позиция наших акционеров.

Олег Лавричев также отметил, что предприятие берет на себя обязательства и по созданию комфортного делового климата. В работе крупного бизнеса не менее важно налаживать деловые партнерские отношения с предприятиями мелкого и среднего бизнеса Нижегородской области, Арзамаса и Арзамасского района.

– Безусловно, крупный бизнес должен нести социальную нагрузку на тех территориях, где он работает, – подчеркнул Олег Лавричев. – Крупные предприятия должны думать о том, как загружать работой мелкие и средние. В Арзамасе их много, а в регионе – еще больше. Мы стараемся работать с такими организациями, чтобы у них была работа и перспектива, у людей – рабочие места, а налоги оставались на нашей территории. Ежегодно мы заказываем товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса региона на сумму около 700 млн рублей. Кроме того, помимо крупных банков, ведем активную работу с нашими региональными банками.

За высокие социально-экономические достижения коллектив АПЗ ежегодно заносится на Доску Почета города Арзамаса, одиннадцать раз награждался Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в сфере авиастроения.

Победители в номинации «Социальная ответственность и благотворительность»

1 место: АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина».

2 место: АО «Выксунский металлургический завод».

3 место: ООО «ФройденбергПолитекс».