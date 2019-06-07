Новинки лета: подборка сериалов от ivi
Лето – давно уже не «мертвый» телевизионный сезон! Совсем скоро начнутся очередные сезоны любимых сериалов, и онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку летних премьер. Любители фантастики, детективных сюжетов комедий и «Игры престолов» – этот список для вас! Осталось выбрать.
«Агенты ЩИТ»
Поклонники киновселенной Marvel хорошо знакомы с агентами ЩИТ – они регулярно появляются в фильмах о супергероях. Правительственная антитеррористическая организация использует все возможности, чтобы противостоять преступности, в том числе прибегает к помощи людей с невероятными способностями. Один из ведущих агентов Фил Колсон погибает в фильме «Мстители», но затем оказывается, что он жив и продолжает борьбу. Историю о работе Колсона и его необычной команды смотрите на ivi – впереди уже шестой сезон.
«Доктор Хэрроу»
Доктор Даниэль Хэрроу – блестящий врач, но он не лечит пациентов, а в основном помогает распутывать преступления. Ведь Хэрроу – патологоанатом, невероятно талантливый и дотошный. Вникая во все детали, он всегда стремится точно установить причину смерти, оказывая немалую помощь полиции. Характер у доктора непростой, но ради его гениальных озарений с этим можно смириться. Правда, в определенный момент карьера Хэрроу оказывается под угрозой, и виной тому – тайна, которую он хранит.
Исторический фильм + детектив – вот формула успеха, которую вычислили авторы отечественного сериала «Победители». Его главные герои – адвокаты: молодые, блестящие, успешные. Андронов, Роскевич и Заварзин стали настоящими звездами юриспруденции: если они берутся за дело, то подсудимый будет оправдан. Но против них на стороне обвинения выступает прокурор Гущин. Кто же окажется победителем юридической схватки? Смотрите на ivi.
Макс Истон – англичанин, счастливо и спокойно живущий в сельской глубинке Франции со своей семьей. Ничто не выдает в нем бывшего спецагента: ведь уже 10 лет как он вышел в отставку. Кажется, ничто уже не может заставить его вернуться к службе. Ничто, кроме… гибели старшего сына. Макс не может остаться в стороне: он едет на Ближний Восток и сталкивается с заговором, который и стал причиной смерти его сына Гарри. Второй сезон сериала смотрите этим летом.
«Жизнь в деталях»
Четыре сезона комедийного сериала о жизни большой семьи. Взаимоотношения поколений нередко бывают забавными, но авторы сериала пошли дальше и взглянули на одни и те же события глазами разных персонажей. Надо ли говорить, что версии происходящего иногда сильно различаются. В главных ролях – двукратная обладательница премии «Оскар» Дайан Уист и ветеран телевидения, основатель актерской династии Джеймс Бролин.
Фортитьюд – это город на краю света, в арктической части Норвегии. Здесь холодно, далеко от дома отходить опасно, но в такой жизни есть определенная романтика. Внезапно в городе происходит убийство ученого – профессора Чарли Стоддарта. Так как убитый был британцем, в Фортитьюд прибывает его соотечественник Юджин Мортон, чтобы расследовать преступление. Которое окажется не единственным в некогда тихом местечке. Третий сезон сериала начинается 10 июня.
«Доказанная невиновность»
Обычно невиновность доказывать не нужно, но не в тех случаях, когда человек уже осужден за преступление ошибочно. В этом случае приходится подтверждать его непричастность, и этим занимается команда юриста Мэделин Скотт. Она успешна в своем деле и очень профессиональна. А когда-то в прошлом она тоже прошла через несправедливый приговор за якобы совершенное ею убийство.
Дэвид Хеллер – симпатичный молодой паренек, который большую часть времени проводит в психиатрической больнице. У него шизофрения, он слышит голоса в голове и никак не может от них избавиться. А это и невозможно, потому что все его голоса и видения – реальны. Отец Дэвида – знаменитый Профессор Икс из «Людей Икс», супергеройской серии Marvel. Смотрите третий сезон на ivi.
Сериал завершен, и у настоящих фанатов есть шанс посмотреть финальный сезон целиком, не отвлекаясь на ожидание. А можно посмотреть весь сериал от начала до конца, если еще остались зрители, которые не знакомы с лучшей телевизионной драмой последних лет. Борьба за Железный трон, которая шла почти 10 лет, близка к завершению. Кому он достанется? Ответ – в самой последней серии.
ИСТОЧНИК KP.RU