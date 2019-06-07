2019-06-07T14:30:00+03:00
Общество

Новинки лета: подборка сериалов от ivi

Любители фантастики, детективных сюжетов комедий и «Игры престолов» – этот список для вас! Осталось выбрать
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: ivi.ruФото: ivi.ru
Изменить размер текста:

Лето – давно уже не «мертвый» телевизионный сезон! Совсем скоро начнутся очередные сезоны любимых сериалов, и онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку летних премьер. Любители фантастики, детективных сюжетов комедий и «Игры престолов» – этот список для вас! Осталось выбрать.

«Агенты ЩИТ»

Поклонники киновселенной Marvel хорошо знакомы с агентами ЩИТ – они регулярно появляются в фильмах о супергероях. Правительственная антитеррористическая организация использует все возможности, чтобы противостоять преступности, в том числе прибегает к помощи людей с невероятными способностями. Один из ведущих агентов Фил Колсон погибает в фильме «Мстители», но затем оказывается, что он жив и продолжает борьбу. Историю о работе Колсона и его необычной команды смотрите на ivi – впереди уже шестой сезон.

«Доктор Хэрроу»

Доктор Даниэль Хэрроу – блестящий врач, но он не лечит пациентов, а в основном помогает распутывать преступления. Ведь Хэрроу – патологоанатом, невероятно талантливый и дотошный. Вникая во все детали, он всегда стремится точно установить причину смерти, оказывая немалую помощь полиции. Характер у доктора непростой, но ради его гениальных озарений с этим можно смириться. Правда, в определенный момент карьера Хэрроу оказывается под угрозой, и виной тому – тайна, которую он хранит.

«Победители»

Исторический фильм + детектив – вот формула успеха, которую вычислили авторы отечественного сериала «Победители». Его главные герои – адвокаты: молодые, блестящие, успешные. Андронов, Роскевич и Заварзин стали настоящими звездами юриспруденции: если они берутся за дело, то подсудимый будет оправдан. Но против них на стороне обвинения выступает прокурор Гущин. Кто же окажется победителем юридической схватки? Смотрите на ivi.

«Тайная власть»

Макс Истон – англичанин, счастливо и спокойно живущий в сельской глубинке Франции со своей семьей. Ничто не выдает в нем бывшего спецагента: ведь уже 10 лет как он вышел в отставку. Кажется, ничто уже не может заставить его вернуться к службе. Ничто, кроме… гибели старшего сына. Макс не может остаться в стороне: он едет на Ближний Восток и сталкивается с заговором, который и стал причиной смерти его сына Гарри. Второй сезон сериала смотрите этим летом.

«Жизнь в деталях»

Четыре сезона комедийного сериала о жизни большой семьи. Взаимоотношения поколений нередко бывают забавными, но авторы сериала пошли дальше и взглянули на одни и те же события глазами разных персонажей. Надо ли говорить, что версии происходящего иногда сильно различаются. В главных ролях – двукратная обладательница премии «Оскар» Дайан Уист и ветеран телевидения, основатель актерской династии Джеймс Бролин.

«Фортитьюд»

Фортитьюд – это город на краю света, в арктической части Норвегии. Здесь холодно, далеко от дома отходить опасно, но в такой жизни есть определенная романтика. Внезапно в городе происходит убийство ученого – профессора Чарли Стоддарта. Так как убитый был британцем, в Фортитьюд прибывает его соотечественник Юджин Мортон, чтобы расследовать преступление. Которое окажется не единственным в некогда тихом местечке. Третий сезон сериала начинается 10 июня.

«Доказанная невиновность»

Обычно невиновность доказывать не нужно, но не в тех случаях, когда человек уже осужден за преступление ошибочно. В этом случае приходится подтверждать его непричастность, и этим занимается команда юриста Мэделин Скотт. Она успешна в своем деле и очень профессиональна. А когда-то в прошлом она тоже прошла через несправедливый приговор за якобы совершенное ею убийство.

«Легион»

Дэвид Хеллер – симпатичный молодой паренек, который большую часть времени проводит в психиатрической больнице. У него шизофрения, он слышит голоса в голове и никак не может от них избавиться. А это и невозможно, потому что все его голоса и видения – реальны. Отец Дэвида – знаменитый Профессор Икс из «Людей Икс», супергеройской серии Marvel. Смотрите третий сезон на ivi.

«Игра престолов»

Сериал завершен, и у настоящих фанатов есть шанс посмотреть финальный сезон целиком, не отвлекаясь на ожидание. А можно посмотреть весь сериал от начала до конца, если еще остались зрители, которые не знакомы с лучшей телевизионной драмой последних лет. Борьба за Железный трон, которая шла почти 10 лет, близка к завершению. Кому он достанется? Ответ – в самой последней серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алла Игошина: «Жизнь внутри библиотеки только набирает обороты, она кипит»
Директор централизованной библиотечной системы Канавинского района рассказала Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги» о направлениях работы современной библиотеки, очередях за книгами и национальных проектах
Сотрудники АПЗ стали победителями и призерами XII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина
А само предприятие отмечено дипломом за активную деятельность в сфере охраны интеллектуальной собственности
Новости 24
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены дома на 10-летних детей
Время движения автобусов на проспекте Гагарина от Щербинок до Мызы сократилось – НПАТ
Группа «5sta Family» выступит на разогреве перед матчем Россия - Кипр
Жара до +33 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
«Горячая линия» по вопросам противооползневых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде
В Арзамасском районе ограждение памятника погибшим в ВОВ сдали на металлолом
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,7%
Глеб Никитин принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ
«Социальный патруль» прошел в Автозаводском районе
Пенсионер выпал из окна больницы в Шахунье
Водитель иномарки сбил трех третьеклассниц на велосипедах в Нижнем Новгороде
Нижегородская область поделится с Якутией опытом проекта «Команда Правительства»
С 8 июня изменится схема движения на съезде с Канавинского моста
14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе
Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья
Движение транспорта временно ограничат у стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня
Глеб Никитин: «Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в день матча “Россия - Кипр”»
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году