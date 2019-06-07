Новинки лета: подборка сериалов от ivi

Лето – давно уже не «мертвый» телевизионный сезон! Совсем скоро начнутся очередные сезоны любимых сериалов, и онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку летних премьер. Любители фантастики, детективных сюжетов комедий и «Игры престолов» – этот список для вас! Осталось выбрать.

«Агенты ЩИТ»

Поклонники киновселенной Marvel хорошо знакомы с агентами ЩИТ – они регулярно появляются в фильмах о супергероях. Правительственная антитеррористическая организация использует все возможности, чтобы противостоять преступности, в том числе прибегает к помощи людей с невероятными способностями. Один из ведущих агентов Фил Колсон погибает в фильме «Мстители», но затем оказывается, что он жив и продолжает борьбу. Историю о работе Колсона и его необычной команды смотрите на ivi – впереди уже шестой сезон.

«Доктор Хэрроу»

Доктор Даниэль Хэрроу – блестящий врач, но он не лечит пациентов, а в основном помогает распутывать преступления. Ведь Хэрроу – патологоанатом, невероятно талантливый и дотошный. Вникая во все детали, он всегда стремится точно установить причину смерти, оказывая немалую помощь полиции. Характер у доктора непростой, но ради его гениальных озарений с этим можно смириться. Правда, в определенный момент карьера Хэрроу оказывается под угрозой, и виной тому – тайна, которую он хранит.

«Победители»

Исторический фильм + детектив – вот формула успеха, которую вычислили авторы отечественного сериала «Победители». Его главные герои – адвокаты: молодые, блестящие, успешные. Андронов, Роскевич и Заварзин стали настоящими звездами юриспруденции: если они берутся за дело, то подсудимый будет оправдан. Но против них на стороне обвинения выступает прокурор Гущин. Кто же окажется победителем юридической схватки? Смотрите на ivi.

«Тайная власть»

Макс Истон – англичанин, счастливо и спокойно живущий в сельской глубинке Франции со своей семьей. Ничто не выдает в нем бывшего спецагента: ведь уже 10 лет как он вышел в отставку. Кажется, ничто уже не может заставить его вернуться к службе. Ничто, кроме… гибели старшего сына. Макс не может остаться в стороне: он едет на Ближний Восток и сталкивается с заговором, который и стал причиной смерти его сына Гарри. Второй сезон сериала смотрите этим летом.

«Жизнь в деталях»

Четыре сезона комедийного сериала о жизни большой семьи. Взаимоотношения поколений нередко бывают забавными, но авторы сериала пошли дальше и взглянули на одни и те же события глазами разных персонажей. Надо ли говорить, что версии происходящего иногда сильно различаются. В главных ролях – двукратная обладательница премии «Оскар» Дайан Уист и ветеран телевидения, основатель актерской династии Джеймс Бролин.

«Фортитьюд»

Фортитьюд – это город на краю света, в арктической части Норвегии. Здесь холодно, далеко от дома отходить опасно, но в такой жизни есть определенная романтика. Внезапно в городе происходит убийство ученого – профессора Чарли Стоддарта. Так как убитый был британцем, в Фортитьюд прибывает его соотечественник Юджин Мортон, чтобы расследовать преступление. Которое окажется не единственным в некогда тихом местечке. Третий сезон сериала начинается 10 июня.

«Доказанная невиновность»

Обычно невиновность доказывать не нужно, но не в тех случаях, когда человек уже осужден за преступление ошибочно. В этом случае приходится подтверждать его непричастность, и этим занимается команда юриста Мэделин Скотт. Она успешна в своем деле и очень профессиональна. А когда-то в прошлом она тоже прошла через несправедливый приговор за якобы совершенное ею убийство.

«Легион»

Дэвид Хеллер – симпатичный молодой паренек, который большую часть времени проводит в психиатрической больнице. У него шизофрения, он слышит голоса в голове и никак не может от них избавиться. А это и невозможно, потому что все его голоса и видения – реальны. Отец Дэвида – знаменитый Профессор Икс из «Людей Икс», супергеройской серии Marvel. Смотрите третий сезон на ivi.

«Игра престолов»

Сериал завершен, и у настоящих фанатов есть шанс посмотреть финальный сезон целиком, не отвлекаясь на ожидание. А можно посмотреть весь сериал от начала до конца, если еще остались зрители, которые не знакомы с лучшей телевизионной драмой последних лет. Борьба за Железный трон, которая шла почти 10 лет, близка к завершению. Кому он достанется? Ответ – в самой последней серии.