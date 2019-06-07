Календарь АПЗ признан лучшим на конкурсе «Серебряные нити»

Корпоративный календарь Арзамасского приборостроительного завода стал победителем национального конкурса «Серебряные нити». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Участниками конкурса было около 40 проектов организаций различного профиля: ПАО «Банк Уралсиб» (Москва), ООО «Европейская металлургическая компания» (Москва), АО «КИБ «Евроальянс» (Иваново), АО «Комбинат КМАруда» (Белгородская область), АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» (г.Санкт-Петербург), ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга» (НАО), Группа «KAZ Minerals» (Казахстан) и многие другие.

Календарь АПЗ на 2019 год под условным названием «Небо, самолет, девушка» одержал победу в номинации «Лучшее фото в корпоративном календаре».

Напомним, что каждая страница календаря АПЗ – это самостоятельная фотоиллюстрация, моделями для которой выступили 12 сотрудниц предприятия, а базой и фоном послужили МиГи и ЗРК, расположенные на заводской территории.

Это третья победа Арзамасского приборостроительного завода в национальном конкурсе «Серебряные нити». В 2017 году в номинации «Лучшее фото в корпоративном медиа» был отмечен юбилейный фотоальбом «6 десятилетий развития», а в номинации «Высокий уровень интерактивности» – газета «Новатор».