2019-06-07T14:37:43+03:00
Общество

Календарь АПЗ признан лучшим на конкурсе «Серебряные нити»

Он одержал победу в номинации «Лучшее фото в корпоративном стиле»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Календарь АПЗ признан лучшим на конкурсе «Серебряные нити»Календарь АПЗ признан лучшим на конкурсе «Серебряные нити»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Корпоративный календарь Арзамасского приборостроительного завода стал победителем национального конкурса «Серебряные нити». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Участниками конкурса было около 40 проектов организаций различного профиля: ПАО «Банк Уралсиб» (Москва), ООО «Европейская металлургическая компания» (Москва), АО «КИБ «Евроальянс» (Иваново), АО «Комбинат КМАруда» (Белгородская область), АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» (г.Санкт-Петербург), ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга» (НАО), Группа «KAZ Minerals» (Казахстан) и многие другие.

Календарь АПЗ на 2019 год под условным названием «Небо, самолет, девушка» одержал победу в номинации «Лучшее фото в корпоративном календаре».

Напомним, что каждая страница календаря АПЗ – это самостоятельная фотоиллюстрация, моделями для которой выступили 12 сотрудниц предприятия, а базой и фоном послужили МиГи и ЗРК, расположенные на заводской территории.

Это третья победа Арзамасского приборостроительного завода в национальном конкурсе «Серебряные нити». В 2017 году в номинации «Лучшее фото в корпоративном медиа» был отмечен юбилейный фотоальбом «6 десятилетий развития», а в номинации «Высокий уровень интерактивности» – газета «Новатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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