Надежда Чурилова завоевала медали на чемпионате мира по жиму в Японии

Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев поздравил мастера спорта по пауэрлифтингу Надежду Чурилову и ее тренера Сергея Шипова из СК «Знамя» с бронзовыми наградами чемпионата и первенства мира по жиму и жиму классическому, которые прошли в Японии.

Надежда Чурилова не раз поднималась на ступени пьедестала престижных состязаний международного уровня. Генеральный директор АПЗ внимательно следит за выступлениями арзамасской спортсменки.

– Надежда в очередной раз прославила наш спортивный клуб «Знамя», наш город, успешно выступив и завоевав две бронзовые медали на чемпионате мира, – сказал Олег Вениаминович. – От всей души поздравляю ее, надеюсь на дальнейшие победы и успехи. Поздравление и в адрес тренера. Многолетние усилия дают плоды. Хорошая ученица – это большая редкость, только единицы добиваются таких высоких результатов.

Он вручил Надежде и ее наставнику памятные подарки. Тренер и спортсменка, в свою очередь, поблагодарили предприятие за поддержку.

На последних соревнованиях девушка завоевала бронзу в дисциплине «жим классический» с результатом 90 кг и бронзу за «экипировочный дивизион» 130 кг. Сегодня Надежда входит в состав сборной России, которая в общекомандном зачете по итогам турнира заняла первое место.

– Ощущения от турнира особые. Впервые за границей я выступала дважды с разницей в три дня. Эти медали ценны для меня, потому что выиграны в жесткой борьбе. Основными конкурентами были спортсмены из Швеции, Казахстана и Польши. Сегодня моя главная мечта – выполнить норматив мастера спорта международного класса. Я искренне благодарна Олегу Вениаминовичу за то, что он при своей огромной занятости следит за моими выступлениями и поддерживает наш вид спорта, - поделилась Надежда Чурилова.

Впереди у спортсменки – первенство Европы по жиму, которое пройдет в октябре в Финляндии.